《中年2》歌手被粉絲指控借錢唔還　追討12萬仲要向TVB投訴

TVB節目《東張西望》今日（17日）講到有藝人被冒認，並於社交平台向其粉絲騙財，今次就有《中年好聲音2》的黃劍文及「前東張女神」阮嘉敏。黃劍文的粉絲被騙徒騙財，但一口咬定是黃劍文真人所為，於是向他追討12萬多的「欠款」。

有藝人被冒認，並於社交平台向其粉絲騙財。(節目截圖)

今次就有《中年好聲音2》的黃劍文及「前東張女神」阮嘉敏。(節目截圖)

節目中播出黃劍文助手與苦主的對話，苦主表示自己是黃劍文在網上認識的朋友：「佢叫我幫手買I tunes cards，佢就話用嚟做music嘅！買咗成127,480元。或者你問返黃劍文本人啦，佢好清楚㗎，差唔多呢大半年我都有同佢聯絡嘅。」今年3月黃劍文的助手突然收到一個澳門粉絲的電話，指黃劍文向她借了錢做音樂，之後更借錢不還。

節目中播出黃劍文助手與苦主的對話，苦主表示自己是黃劍文在網上認識的朋友。(節目截圖)

今年3月黃劍文的助手突然收到一個澳門粉絲的電話，指黃劍文向她借了錢做音樂，之後更借錢不還。(節目截圖)

今年3月黃劍文的助手突然收到一個澳門粉絲的電話，指黃劍文向她借了錢做音樂，之後更借錢不還。(節目截圖)

黃劍文現身表示粉絲說：「依家係最後警告啦，要打嚟叫我還錢啦，如果唔還錢呢，就要同TVB投訴，投訴我。」即使助手怎樣向粉絲解釋，粉絲都一口咬定是黃劍文借錢不還：「肯定係佢，佢成日同我講要買嗰啲I tunes cards。」而助手則說：「哎呀，咁你咪畀佢呃咗囉，佢點會買I tunes cards？佢都唔係買I tunes聽歌，你依家肯定係畀人呃。咁依家你想點，你夾硬話係佢，你有冇見過佢先？」

即使助手怎樣向粉絲解釋，粉絲都一口咬定是黃劍文借錢不還。(節目截圖)

女

而該粉絲「語出驚人」地表示沒見過黃劍文本人，令助手都忍不住告訴她：「你醒啲啦！」但粉絲仍然堅持那個人就是黃劍文本人：「唔係，肯定係佢嚟！你可以問下佢！」但原來黃劍文已經不是第一次被冒認，今次是騙財，而上一次就是騙情。

該粉絲「語出驚人」地表示沒見過黃劍文本人。(節目截圖)

騙徒更在黃劍文的社交平台盜取相片或短片來自製與苦主二人的短片，到最後騙徒還是希望在苦主身上騙到金錢。

騙徒更在黃劍文的社交平台盜取相片或短片來自製與苦主二人的短片。(節目截圖)

騙徒更在黃劍文的社交平台盜取相片或短片來自製與苦主二人的短片。(節目截圖)