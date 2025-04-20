鄭子誠因太太一句話當頭棒喝 ：原來陪伴就是最好的安慰

鄭子誠除了是完美奸人，亦是香港電台節目《音樂情人》主持，由2005年開始，至今剛好20年，鄭子誠的媽媽愛聽姚蘇蓉，每天播著《今天不回家》間中播放Carpenter的金曲，令鄭子誠從小喜歡音樂，亦愛上了黑膠唱片，慢慢亦夢想成為一位電台DJ。

逢星期一至五晚上九點半，鄭子誠用說話同音樂，為讀者向愛人表白，陪著聽眾成長，安慰了不少人的心靈，但幾年前他的太太劉倩怡經歷人生低潮，鄭子誠初時用DJ模式想解開太太心結，但換來太太的一句話令他醒來 ，他說：「『你不要在做節目，我是你太太』，我安慰她說的，同我安慰聽眾說的一樣，她這句話令我當頭棒喝，原來有時太多說是沒用，我只需要在她低潮時陪著她就可以，原來陪伴就是給伴侶最好的安慰⋯⋯」

鄭子誠每星期一至五都會在這個港台直播主持《音樂節目》，由05年4月4日開始，至今年剛好20年。（陳順禎攝影）

由姚蘇蓉、Carpenter到温拿樂隊

鄭子誠媽媽很喜歡聽歌，在家中經常播姚蘇蓉的《今天不回家》及Carpenter，令鄭子誠小時候已認識不同類型音樂，鄭子誠年輕時也是追星族，第一個追的是温拿樂隊，他特別喜歡鍾鎮濤，覺得阿B聲音有點「沙沙地」很有故事，當年温拿在TVB有個節目《温拿狂想曲》，鄭子誠托人找到入場券做節目觀眾，他說：「為的是見温拿，為的是希望鍾鎮濤可以摸一下我的頭髮，（最後B哥有摸到你？）有，這是我人生最大的榮譽，哈哈。」

陳百強忠粉 為模仿偶像剪平頭裝

鄭子誠第二個追的是陳百強，如果是《音樂情人》的忠實聽眾，應該知道他是忠實粉絲，每年陳百強的生日，《音樂情人》都有節目紀念他，而當年迷陳百強的程度，他直言喜歡到失去自己，他說：「陳百強很喜歡一個有金鹰logo的牌子（Armani)，我為模仿偶像當然仿效他的衣著，但真鹰很貴，於是唯有買翻版鷹，還有當年他有張大碟《傾訴》，唱片封面他的平頭裝很有型，我亦去「飛髮鋪」著師傅剪同一個髮型，結果我剪出來，我很像非法入境者，原來當你迷上偶像，會令自己兩邊不是人」

鄭子誠很喜歡鍾鎮濤，他有次在赤柱碰到對方，太太劉倩怡因曾在TVB工作所以認識鍾鎮濤，走上前與阿B言談甚歡，他說：「我站在原位沒有走上前，我們這一代覺得偶像與粉絲應該有點距離。」（陳順禎攝影）

初入港台每日為張文新寫英文信

鄭子誠因為愛聽歌儲了很多黑膠唱片，他想當DJ其中一個原因是電台才可收納他海量的唱片，90年他由加拿大回香港，因為在加拿大曾訪問導演張之亮，鄭子誠當時沒有人脈，唯有托張之亮介紹入港台，雖然他在加拿大有DJ經驗，但最初他加入港台是沒有機會當DJ，而是幫二台台長張文新寫英文信，他說：「當時新哥（張文新）問我你從加拿大回流？英文應該很不錯吧，我當時心想誰說在加拿大生活一定英文好，我在當地說廣東話更多，但當時為了自己旳DJ夢，我說自己英文不錯，結果我開始幫張文新寫英文信，因為當時港台好多文件回覆，都以信作溝通比較官式，所以要寫很多英文信。」

鄭子誠儲了很多黑膠唱片。（受訪者提供）

為中文金曲龍虎榜計分

除了寫英文信，鄭子誠另外一個工作是幫中文金曲龍虎榜計分數，每日要打去「四大拆家」即唱片分銷商，計算一下各歌手的唱片及卡式帶銷量，之後再加上播放率，然後交給委員會，他不覺得辛苦但覺得很悶，他說：「每日寫信計分，我當時在想是否應繼續下去？但我知道夢想不是一朝一夕，我希望自己可以捱過這段艱難時期，聽著別人做節目，但自己沒有機會，其實是很大諷刺。」

鄭子誠主持了《音樂情人》20年，但之前都經歷一段艱難時期，才坐穩擔任一個節目的主持。（陳順禎攝影）

去亞視當高層放棄當港台DJ

91年《夜半一點鐘》主持胡啟榮離職，張文新問鄭子誠「你做過節目嗎？想試下《夜半一點鐘》嗎？」那就成為鄭子誠第一個主持的節目《夜半一點鐘》，難得可以完夢做到一個節目的DJ，但鄭子誠做了不久之後，就毅然辭職去了亞視當外事部副總監，他說：「當時有朋友介紹我去亞視做外事部副總監，人工還是雙倍，我覺得有什麼好得過穿西裝，在廣播道亞視開會，不知為何覺得當DJ不長久，我在極短時間向港台辭職，我覺得令新哥好失望，後來有向他道歉。」

（左）鄭子誠視前二台台長張文新為伯樂兼恩師，他說：「沒有新哥就沒有鄭子誠」（相片由香港電台提供）

離開亞視做櫥窗設計收入微薄

但鄭子誠去了亞視當高層後不久後便離開，因為他全無製作電視的經驗，每次開會對著那些做了三、四十年的監製，他感覺像一個儍小子，他說：「我爭點不可以在廣播道生存，當時離職後又不敢打給新哥，結果我去了重做老本行櫥窗設計，但當年只有連卡佛與Esprit有自己的櫥窗設計團隊，其他百貨公司只是售貨員換上去，那時我處於人生谷底，差點開飯都成問題，可能要返加拿大。」

新哥邀回巢主持《今夜真情》

鄭子誠原本達成夢想，是自己年少氣盛錯過了，之後他只能為生活做櫥窗設計，連他都以為沒機會再做DJ的時候，他的恩師、伯樂叫他回巢，他說：「因為當時陳海琪離開港台去新城，新哥問我有沒有興趣回港台，主持電台黃金時段節目，其實到現在都是不解之迷，為何新哥會想我回來？我當年是寥寥無名，又離開了港台一段時間，而且那時電台競爭激烈，我真的不知道原因，我唯有多謝新哥。」

鄭子誠當DJ後亦有主持十大中文金曲的宣傳活動。（相片由香港電台提供）

「我是一個只能播歌，吟詩作對的DJ」

鄭子誠回到港台主持節目《今夜真情鄭子誠》，這個節目接替《海琪的天空》，亦是電台黃金時間，但鄭子誠因這個節目認識了自己，他說：「原來我是一個很峽窄的DJ，只能是播歌吟詩作對，因為三小時的節目，我不能只播歌，那變成了雜誌式節目，要有接聽聽眾電話，又要有戲劇、人物訪問，但我做得很差，試過接聽一個聽眾電話，我用了20分鐘，我不懂如何截停聽眾，我又不敢給意見，亦試過訪問陳百祥，但整個過程只有他說話，我又不知道怎「插咀」。」

結果《今夜真情》對鄭子誠來說結局不太美好，由最初由他一人主持，到之後又嘉賓主持，再之後加入他現任太太劉倩怡一同主持，而之後更由五天節目變成一天節目，令鄭子誠大受打擊，他說：「我失去了信心，我以為自己再做不到節目，我亦不懂面對觀眾，你一定是不夠好， 人家才將你由五天節目變一天節目，當時內心很難受。」

鄭子誠回巢香港電台主持《今夜真情》，雖然不算成功，但他遇到了一生最愛劉倩怡（最右）（相片由香港電台提供）

鄭子誠覺得《今夜真情》對他來說有點滑鐵爐，但他在節目中遇到他的現任太太劉倩怡，劉倩怡是《今夜真情》主持之一，他覺得太太的第一印象，是很爽朗，有型，初時不敢與她有太多對話，他說：「我見到她初時是害怕，因為她是一個很有性格的一個人，後來相處久來，我又敬畏她，開始覺得她有型又帶點飄逸，然後慢慢又朋友開始再一齊。」

劉倩怡介紹入TVB

鄭子誠之後開始與劉倩怡拍拖，而劉倩怡亦有幫助到鄭子誠的事業，因鄭子誠電台工作只減到一天，為生活他要有額外工作，剛好有線電視開台，朋友介紹他到有線擔任紀錄片配音工作，更開始有少許幕前工作，而之後劉倩怡亦替他找TVB藝員科，最後知訊文教科找上鄭子誠，邀請他加入《城市追擊》，展開他人生第二個事業，從事演藝工作。

由《城市追擊》到《真情》

《城市追擊》擔任外景主持期間，鄭子誠被《真情》監製徐遇安及當時戲劇總監曾勵珍睇中，於是他開始拍劇，更開始成為完美奸人，正當他以為事業主要是演戲，港台監製王雅文打給他，他說：「我仍然肯記得當時的畫面，她問我有沒有興趣回港台做五天節目，但當時我劇接劇，很難抽到時間，但可以做音樂節目，可以播自己喜歡的歌曲，我記得她約了我去又一城，某一間現在已結業的餐廳，我每次經過都會望一下。」而這次鄭子誠回香港電台，就是主持《音樂情人》，那是20年前的事，他終於找到屬於自己的節目。

二十年來為無數情侶表白

而逢星期一至五鄭子誠都會主持《音樂情人》，有時因為拍劇會預錄一些「存貨」，而他的節目有點唱環節，而這個環節見証了不少愛情故事，很多聽眾透過點唱信向心儀的人表白，而有些聽眾由讀書的時候開始收聽，到現在已經成家立室，鄭子誠見証聽眾的成長，聽眾亦見証他的轉變，他用說話及音符安慰了聽眾的心靈，不過要安撫身邊人，原來有時不用說話。

鄭子誠與劉倩怡幾經波折終於結婚，二人曾因結婚一事差點分手。

安慰太太不需要太多說話

幾年前太太經歷人生低潮，一度意志消沉，鄭子誠身為丈夫當然相當緊張，他希望可以為太太分憂，他說：「其實是半杯水的道理，她看到的是只剩下半杯水，但在我眼中，我覺得有半杯水已好滿足，我當時不斷灌輸這種信念給她，但原來發現行不通，原來一個人意志消沉的時候，不應用這種方式，她說『你不要在做節目，我是你太太』，我安慰她說的，同我安慰聽眾說的一樣，她這句話令我當頭棒喝，原來有時太多說是沒用，我只需要在她低潮時陪著她就可以，原來陪伴就是給伴侶最好的安慰，其實大家都有一定年紀，難道她找不到答案嗎？她不是尋找認同，只是想大家在一起。」