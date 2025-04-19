陳倩揚TVB做主持收入勁高　被換走爆喊：最高月薪係會有六位數

2008年港姐亞軍入行的陳倩揚，近日因主演杜琪峰監製劇集《三命》再被關注。三年前已跟丈夫及三子女移居多倫多的陳倩揚，早前回港接受雷霆881商業一台星光背後專訪，憶述當年由空姐參選港姐的經歷，她說：「無諗過入行，一心選完就嫁而家的老公，參選主因是為了加勒比海郵輪外景。」卸任被力捧做主持，惟陳倩揚上位在望就於2010年結婚，她首揭當年曾被公司勸阻，惟她早已有人生計劃，「我認爲做主持無礙我組織家庭的時間線。」2016年離巢前一年，陳倩揚突然被飛出主持了6年的《東張西望》，有傳當時高層執位，換入大班「有線幫」，令當時的陳倩揚於社交網絡大呻：「一朝天子一朝臣，你懂的！」談及當年反應，陳倩揚今天說：「換轉而家，我會吞咗佢。」



陳倩揚是2008年香港小姐亞軍及2009年國際中華小姐亞軍，現已離開TVB。畢業於香港中文大學日本研究學系的她，原來也曾在國泰航空做空姐。（視覺中國）

陳倩揚是2008年香港小姐亞軍及2009年國際中華小姐亞軍。（VCG）

陳倩揚近日因主演杜琪峰監製劇集《三命》再被關注。（IG：@chansinyeung）

陳倩揚近日因主演杜琪峰監製劇集《三命》再被關注。（IG：@chansinyeung）

今年40歲的陳倩揚，19歲讀中大日本研究學系一年級時，已跟今天的丈夫陳浩然交往，至於她做了空姐4年差不多25歲選港姐，問當時的男友有否因擔心她入娛樂圈而反對，陳倩揚說：「當時佢無得揀，我有啲曳，無話畀佢聽參選，以為未必會選到。佢知道後梗係唔鍾意，但都好好，比賽期間都全力支持我。」及至當選入行後，陳倩揚原來曾一度「被分手」，「好記得比賽完去馬來西亞親善，突然收到佢短訊，話而家我人生好精彩，大家行的路唔同，不如好好分手，當時我好傷心，流好大滴眼淚。」

陳倩揚一共生了三位小朋友。（chansinyeung@IG）

倩揚產後體重一度升至135磅。（受訪者提供）

在陳倩揚的理念，由空姐入娛樂圈只是轉工作，她身體力行證明沒改變亦令她與老公復合，故此她選擇入行後第二年上位期間結婚，即使公司勸阻亦堅持決定，「我以前無講過呢件事，確實有叫我唔好咁早，但我一早已經有人生計劃，或者當時後生，會覺得做主持，係無礙我組織家庭的時間線。從來我對於入行，只係轉工，做好一份工，同樣可以兼顧自己的人生。」陳倩揚2010年被指奉子承婚，她稱兩夫妻早已計劃好生夠三個，「生三個都係計劃好，係好精準每個隔三年半，事隔一個到兩歲返了N班，我身體又可以再負荷到。」

陳倩揚同老公先後生三個小朋友。(陳倩揚Facebook)

在TVB八年，陳倩揚主持居多，因為收入與時間穩定，令她身處安全網如魚得水，「最高月薪係會有六位數，《東張》每星期有兩個騷，還有其他東華保良live騷，出面又有司儀job，有時一日走兩場。」她坦言喜歡主持《東張》，令她有時間維繫家庭，「非常鍾意做《東張》，時間穩定，收入穩定，4點對稿，8點 live 準時完，就可以返屋企食飯，出面唔少主持工作亦因為《東張》認識我。」

故2015年12月《東張》一眾主持大換血，對當時剛30歲的陳倩揚一下子接受不了，在網上大爆「一朝天子一朝臣，你懂的！」。對當年的反應，陳倩揚說：「當時打擊大，係好唔捨得成個團隊，嗰時我三字頭衝動底，換轉而家四字頭，我會吞咗佢。而家我好多嘢都會吞，但當時真係不斷問點解。我仲好記得，當時響商場收到電話，係喊喊喊，喊咗好耐。」陳倩揚被掉走翌年就決心跳出安全網，拒絕再續約並往外闖 ，更於數年間轉型成減肥達人及書展賣書女皇。她信劇集《三命》的「命」，人生的每一步早彷彿有命運安排，要不是她自由身，也無緣再拍戲，及未必有機會與大師級導演杜琪峰合作。​