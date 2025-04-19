富二代小生五星級酒店迎娶港姐　對住無敵大海景上頭聽一句話冧笑

2018年港姐亞軍兼奪最上鏡小姐的鄧卓殷（Amber）與拍拖6年的前TVB藝人郭子豪（Arnold）將於今日（19日）在中環四季酒店舉行婚宴，一對準新人依足中國傳統，在婚前一日上頭，郭子豪在IG限時動態分享上載上頭儀式的短片，疑在總統套房舉行，面對無敵大海景，極盡氣派。

郭子豪鄧卓殷在郵輪求婚。(影片截圖)

求婚戒指。（IG@amber.tcy）

甜蜜。（IG@amber.tcy）

影婚照。（IG@amber.tcy）

郭子豪和鄧卓殷齊齊穿上紅色睡衣，聽到大妗姐一句一句的祝福語，特別聽到「提子提子好快有子」，郭子豪即流露甜蜜笑容，甜蜜滿瀉。影片可見，上頭儀式在一個無敵巨廳舉行，鏡頭一轉還見到另一邊有好大的客飯廳，並對住維港無敵海景上頭，滿滿儀式感。

郭子豪上頭，一聽大妗姐話「提子提子好快有子」即流露甜蜜笑容。（IG@arnoldkwokk）

鄧卓殷上頭。（IG截圖）

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婚紗曝光。（片段截圖）

郭子豪與鄧卓殷近年轉型做情侶檔KOL，更曾登上KOL排行榜，吸金力幾級跳！自從去年情人節宣佈訂婚後，便不時在社交平台分享婚禮籌備情況，早前的過大禮儀式上，畫面更加相當震撼，禮物放滿整個客廳，有多對巨型流星錘龍鳳鈪，隨時「粗過條頸」，還有巨型金豬牌頸鏈，加上蔘茸海味、鮑蔘翅肚和嫁女餅及水果的數量勁多，幾乎連鏡頭都影不盡，鄧卓殷都不禁「哇」了一聲：「每樣金器手工都真係好精細好立體！好壯觀！」

鄧卓殷發文表示已經完成過大禮的儀式。(ig@amber.tcy)

鄧卓殷同未婚夫郭子豪好sweet。(ig@amber.tcy)

鄧卓殷分享的照片中可見過禮的禮物放滿整個客廳。(ig@amber.tcy)

有指郭子豪家境不俗，爸爸以製衣起家，現時經營時裝貿易生意。郭子豪亦是高學歷藝人之一，中小學就讀傳統名校喇沙，之後入讀布萊頓公學，畢業於倫敦帝國學院機械工程系，是名副其實的高材生。而鄧卓殷同樣讀書成績優異，畢業於香港大學建築系，其後參選港姐而入行，之後繼續進修，2021年在半工讀下完成港大建築系碩士課程，絕對是學霸港姐！近年鄧卓殷前年不斷進修增值自己，除了考獲普拉提導師資格之外，還進修了營養、體重管理、筋膜放鬆、脊椎疾病、X-O型腳的專項，此外，她還跟一位瑜伽導師成立運動服裝品牌，專為身型嬌小的女生推出運動服飾，更親身上陣做生招牌！

郭子豪與鄧卓殷將於今年4月結婚。（IG：@amber.tcy）

鄧卓殷貼身婚紗晒靚身形。（IG：@amber.tcy）