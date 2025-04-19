盧惠光爆前妻黎淑賢輕生前一周曾通電話　父子抱頭痛哭：點解會咁

1995年亞姐亞軍黎淑賢前年12月26日在北角寓所燒炭輕生，終年46歲。黎淑賢生前曾有過兩段婚姻，她與盧惠光在1998年奉子成婚，育有兩子盧俊諺（Jacky）及盧俊希（Jovan），直至2006年宣布離婚。2007年黎淑賢與美容醫生許智政再婚，婚後再誕下兩子許溢（Aston）及許量（Martinus），而黎淑賢與前夫再見亦是朋友，關係不錯。對於前妻黎淑賢突然離世，盧惠光近日接受好友楊紹鴻的YouTube頻道「小鴻吹水站」訪問時，亦直言當日收到噩耗後，難以接受。

黎淑賢曾經歷兩段婚姻，有四個兒子。（IG@bonnie_lai_suk_yin_）

黎淑賢2007年與美容醫生許智政再婚，婚後誕下兩子許溢（Aston）及許量（Martinus）。（微博@黎淑賢Bonnie）

盧惠光近日接受好友楊紹鴻的YouTube頻道「小鴻吹水站」訪問。（YouTube影片截圖）

開腔談及前妻黎淑賢。（YouTube影片截圖）

談及前妻黎淑賢突然離世，盧惠光直言大感愕然，亦表示惋惜：「都唔知點講，我哋都未試過三兄弟坐埋一齊咁攬住喊，我又要輔導個仔，佢哋成日問我點解會咁。（知唔知佢有抑鬱症？）呢個唔知，佢唔講我就唔會問，後尾我先Feel到。」他續說：「我同兩個仔日日傾偈，差唔多輔導咗成個禮拜，間中啲仔都問我點解會咁，點解唔同佢傾多啲偈，我咪話冇㗎，唔好諗點解，有時候咪多啲傾偈，包括我在內，要珍惜眼前人。」

談及前妻黎淑賢突然離世，盧惠光直言大感愕然，亦表示惋惜。（YouTube影片截圖）

珍惜眼前人。（YouTube影片截圖）

黎淑賢曾坦言與盧惠光結婚時只得20多歲，未夠成熟，兩人相處有不少問題。而兩人離婚後仍關係不錯，從未講過對方的不是，盧惠光感慨道：「我成日覺得佢唔應該咁，人又好、又靚，佢臨走前一個禮拜，我哋都有通電話，仲話搵日一齊食飯，點知一個禮拜後……」

惋惜。（YouTube影片截圖）

離婚後盧惠光得到兩子的撫養權，多年來一直父兼母職。（IG@kenlow_1）

盧惠光在機場送別囝囝。（IG@kenlow_1）

盧惠光與兩名兒子現身機場。（IG@kenlow_1）

盧惠光與黎淑賢離婚後得到兩子的撫養權，多年來一直父兼母職，盡心盡力，三父子相處如兄弟一樣，大仔盧俊諺畢業於英國著名學府University of Bradford （布拉德福德大學），主修物理治療學士課程，目前已經在香港執業。盧惠光曾透露為了供大仔往英國升學，自己省吃儉用，連衫褲都不買，每年花費30多萬，但見到兒子學成歸來，他都表示很值得。而細仔目前在英國讀書，雖然盧惠光直言壓力大，但仍堅持：「我想佢哋可以有多元化發展，所以點都要供佢哋讀完大學。」而盧惠光在教育兒子方面亦有一套心得，因他不時要外出拍戲，所以對兩個仔一直管教很嚴，不時提醒兒子不要吸毒，不要跟人打架，不要飲醉酒撩事鬥非，他認為父子之間最緊要坦誠，假如兒子有事瞞自己，他會覺得很好嬲。

盧惠光講兩個仔。（YouTube影片截圖）

多年來一直父兼母職，盡心盡力。（YouTube影片截圖）

盧惠光與兩子相處如兄弟，感情十分深厚。（IG@kenlow_1）