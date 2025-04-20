《歌手2025》傳台灣天后因價錢貴破局　總導演稱有國際歌手參加

內地湖南衛視製作的音樂節目《歌手》向來都有不少關注度，但在去年《歌手2024》不採取以往事前錄播的製作模式，改為以直播播出後，節目的關注度及受歡迎程度更為高企，帶動湖南廣播電視台的「芒果超媒」股價飆升，相當厲害。而今年《歌手2025》即將到來，網上早已流傳有多位重量級歌手加盟，而節目總導演洪嘯曾稱一定會有頂級的國際歌手加入，節目未播已引起不少關注。

《歌手2025》即將到來 。（《歌手2025》微博圖片）

《歌手2025》近日在官網發布最新消息，公開對「現場大眾聽審團報名」及「雲端國際聽審團報名」的招募，並揚言：「我們，相約現場。」似乎節目早已準備就緒。而同時網上亦盛傳節目會透過多個平台同步直播播出，包括有TVB、Astro、台灣中天、芒果TV、Netflix 等，令節目更具國際化。

節目傳會在多個平台直播播出。（微博圖片）

傳出在Netflix播出。（微博圖片）

節目除了傳在多個平台直播播出之外，歌手陣容亦令網民相當期待。最初盛傳名單有張惠妹、陳楚生、單依純等，預計在5月16日錄製。但近日最新傳出陣容就不見有張惠妹，傳出她是因價錢太貴關係與電視台未能達成共識，所以首發歌手傳有葉倩文、陳楚生、大張偉、國際歌手有愛爾蘭男團Westlife、美籍韓裔「鐵肺歌后」李藝真（Aliee)等，陣容相當強勁。

最初傳出名單有張惠妹。（張惠妹微博圖片）

葉倩文傳參加。（影片截圖）

對於網上傳出的歌手名單，節目組還沒有證實，但該節目的總導演洪嘯曾公開表示：「一定會有頂級的國際歌手。」還強調一定會有頂級的直播技術和互動的方法，令網民們相當期待。