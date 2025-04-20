前豪門新抱超Deep V一件頭大騷迫爆上圍　生活瀟灑拒再婚搵富二代

賭王何鴻燊三房兒子何猷啟在2020年宣布與齊嬌（Gigi）離婚，結束短短兩年的婚姻，離婚後兩個囡囡由齊嬌獨力照顧，並移居上海生活。雖然齊嬌由豪門新抱回歸平淡，但生活依然富貴，經常周遊列國歎世界。早前齊嬌帶大女何煦齡（Tittania）一起去印尼旅行，更在社交平台大曬度假靚相！

賭王何鴻燊三房兒子何猷啟同家姐何超蓮（Laurinda）一起參加綜藝節目。（IG@laurinda_ho）

何猷啟任新一屆東華三院董事局主席。（IG@laurinda_ho）

何猷啟任新一屆東華三院董事局主席。（IG@laurinda_ho）

全家撐場！（IG@laurinda_ho）

全家撐場！（IG@laurinda_ho）

齊嬌離婚後生活瀟灑。（IG圖片）

生活無憂。（IG圖片）

私人飛機係基本。（IG圖片）

空間闊落。（IG圖片）

齊嬌寫道：「我們又去海邊啦！🏖️解鎖新一條帶娃親子的小眾新路線—印尼🇮🇩 科摩多島，粉色沙灘，巨型蜥蜴，來自於恐龍時期的，算是活化石了吧！還有超美的日出🌅住在四百多年前的木船上等待日出的感覺真的太美妙了～^_^還有安縵的私人訂制船哦～下次要來體驗一下活火山的攀登🧗」相中所見，身穿一件頭泳衣的齊嬌抱着囡囡合照，而泳衣Deep V中空及腰間開窿的設計更凸顯出她的好身材，性感又搶鏡！不過有網民就留意到何煦齡戴了眼鏡，原來是遺傳性近視，齊嬌都無奈表示：「只能提前防止更深了，這也沒辦法啦，也不是用眼不健康的問題。」

何猷啟與齊嬌的大女何煦齡（Tittania）正面曝光！（IG@laurinda_ho）

過往都遮樣。（IG圖片）

過往都遮樣。（IG圖片）

齊嬌帶大女何煦齡（Tittania）一起去印尼旅行，更在社交平台大曬度假靚相！（小紅書圖片）

好性感！（小紅書圖片）

兩母女去旅行。（小紅書圖片）

兩母女去旅行。（小紅書圖片）

兩母女去旅行。（IG截圖）

囡囡戴了眼鏡。（IG截圖）

一齊擺Pose。（小紅書圖片）

原來囡囡有遺傳性近視。（小紅書截圖）

據知齊嬌婚前從事教育及金融工作，被外界封為「金融之花」，她與何猷啟經由朋友介紹認識，兩人在2018年於海外註冊結婚，婚後育有兩女。2020年7月何猷啟被爆與一名神秘女伴行街，其後他發聲明稱與齊嬌已離婚數月。失婚的齊嬌曾在接受訪問時直言不會再婚：「傷感一點就是可能對男人、對婚姻已經沒有太大的希望，但是我們還是得要抱有那份對愛情的憧憬。（那你還會再結婚嗎？）不會哈哈。」身為賭王前新抱的齊嬌，自言不需要另一半門當戶對，但亦有要求：「當然你不能說讓我去養你，這個我接受不了。」她又強調拒絕姊弟戀，希望下一任是「大叔」：「一定是大叔，再也不想找弟弟了，因為我的前任就是比我小，然後我也再也不想找所謂的富二代了，No！」

據知齊嬌出身內地，曾從事教育及金融工作，被外界封為「金融之花」，她與何猷啟經由朋友介紹認識，兩人在2018年於海外註冊結婚，婚後育有兩女，直至2020年離婚。（IG圖片）

齊嬌離婚後獨力照顧兩個囡囡。（IG圖片）

帶兩個囡囡去旅行。（IG圖片）

離婚後生活依然富貴。（小紅書圖片）

拒絕富二代。（影片截圖）

曾自爆每年要花過百萬養女。（影片截圖）

離婚後齊嬌獨力照顧兩個囡囡，她自爆每年要花過百萬養女：「光孩子的話120萬（約128萬港元）這樣。（你一年大概收入有多少？）一個月差不多就at least（至少）三四十萬這樣。」雖然齊嬌已為兩女之母，但保養得宜的她依然充滿少女味，她曾自爆每月豪花逾7萬打保養針駐顏，早前又專程飛到日本豪花330萬日元（約18萬港元）進行幹細胞治療，對自己絕不手軟！

長腿！（影片截圖）

長腿！（影片截圖）

完全唔似已為人母！（IG圖片）

經常周遊列國。（IG圖片）

齊嬌過往亦曾分享到日本打保養針的心得。（小紅書圖片）