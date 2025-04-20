盧國沾設靈｜詞聖享年75歲　女兒葦蓁憶父生前金句：佢係一個型父

盧國沾先生夢中離世，享年75歲。盧國沾今4月20日於世界殯儀館設靈。香港著名填詞人，被譽為「詞壇聖手」與「詞聖」，與黃霑、鄭國江並列為香港粵語流行樂壇早期的三大填詞人。

盧國沾先生享年75歲。盧國沾今4月20日於世界殯儀館設靈。（梁碧玲攝）

盧國沾先生女兒葦蓁接受《香港01》訪問，表示家父於睡夢中安祥離世，說：「幾年前演唱會佢做過訪問，其實嗰陣時佢已經話冇乜遺憾。近年佢身體唔好，但係都冇乜嘢話特別交代。如果係比較掛心就係佢太太同埋我。我一定會好好照顧媽媽。」

盧國沾先生女兒葦蓁接受訪問。（梁碧玲攝）

她表示，並未有考慮出紀念專輯或其他活動：「之前咁啱出道40年，就簡簡單單做咗兩場（紀念演唱會），其實嗰陣時出咗之後我哋都冇呢個意思，都係純粹想佢老人家高興。」她也在訪問中再三多謝到場或致電慰問的各界好友。

談到對爸爸盧國沾先生的印象，她提起記憶最深刻的一句說話：「有一句大家都聽過，有人成日問佢最鍾意邊隻歌，佢會話：『下一首。』對我嚟講永遠都會記得，因為推動我永遠都會更好。」問道，覺得爸爸是一個嫌父還是慈父，她回答：「我覺得佢係一個『型父』！自我懂性嘅時候已經覺得佢好有型！型在佢好有智慧！當然佢好錫我，每一次同佢傾偈都覺得上咗一堂。」

盧國沾先生女兒葦蓁表示，覺得爸爸是一位「型父」。（梁碧玲攝）

他活躍於1970年代中期至1980年代末，創作超過3000首粵語流行曲歌詞，涵蓋武俠、家國、哲理等多樣題材，作品對香港文化影響深遠。

盧國沾先生設靈。靈堂上掛著輓聯。（梁碧玲攝）

盧國沾先生的設靈採用佛教儀式進行，堂內佈置清雅，安放著他生前的照片，掛著「盧沾佳作，獨步詞壇，傲骨平生，冠絕人寰」、「橫溢才華敬大俠雄詞絕世」、「難忘恩義得貴言歌史成書」輓聯字畫，亦有他的親朋好友羅嘉良、潘源良、周啟生、張學友、林珊珊、陳淑芬、江華、麥潔文、梁釗峰等人獻上的花牌。