專訪丨陶大宇18歲喪父未脫孝服趕考藝訓班　拍《刑偵》獲重生機會

陶大宇近年翻唱《倒轉地球》人氣反彈，由一開始被取笑「人歌分離五音不全」，到現在成登台必選歌，能扭轉劣局的關鍵，正如大宇所言：「心態好」。出道逾40年，陶大宇的人生上落絕對是「倒轉地球」，18歲那年，3個月間先後喪父喪姊，經歷上午送亡父上山，下午未脫孝服即去投考TVB藝訓班，上天眷顧孝子，被收錄的大宇人生大逆轉。

入行一年，大宇已經上位做第二男主角，可惜未有好好把握機會，同期同學劉青雲、吳啟華迎頭趕上，漸漸發現自己由監製接觸，跌到PA接洽，心知「瀨嘢」！捱足近十個年頭做閒角，終於接到《刑事偵緝檔檔案》張大勇一角，續集又續集，拍足100集令他成為90年代「師奶殺手」。大宇試過離開娘家TVB再回巢，進進出出，甚至被封殺，登六後的他看淡，「覺得呢個地方唔適合我......」。

陶大宇18歲經歷喪父喪姊傷痛。（陳順禎攝）

陶大宇近年憑翻唱《倒轉地球》人氣急升。（陳順禎攝）

1年內喪父喪姊失兩摯親

6、7十年代的香港，大部份人都是出身草根家庭，陶大宇也不例外，父親一人負起家庭擔子，養活一家七口。「好似電視劇啲劇情，爸爸辛辛苦苦打兩份工養家，佢好緊張我哋幾兄弟姊妹嘅學業成績，可惜冇個讀到書激鬼死佢，我仲留過一次班，對佢嚟講係晴天霹靂，因為留一年班又唔知使多幾多錢。」

陶大宇視爸爸為偶像，本領很大，除了養家，學識也很淵博，「佢係一名學者，喺讀者文摘裡面做翻譯，英文唔得點做翻譯呀？佢識好多嘢，無論咩問題都一定解答得到。」可惜天意弄人，陶爸爸在大宇18歲那年，不幸患上腸癌，由發病到離世只有9個月，而姊姊在3月個月後又因產後抑鬱輕生，接連痛失兩位摯親，大宇覺得最傷痛應該是媽媽，「嗰時我仲細，腦囟都未生埋，我相信如果件事依家發生，我會痛苦啲。」

家庭遭逢巨變，亦因此改寫陶大宇人生。陶爸爸得病，由一開始不贊成兒子報考TVB藝員訓練班，到後來看化一切，親自為兒子填寫報名表，大宇亦不負所望成功入圍。「唔知係咪爸爸保佑，我記得我去考訓練班時仲着晒白衫白褲白鞋，因為我啱啱送完爸爸上山，孝服都未脫就去浸會個大會堂，企喺度讀完篇稿後等信，過完一關又一關，咁就取錄咗我。」

陶爸爸（左一）是一名學者，一直寄望子女能讀好書。（受訪者提供）

陶大宇性格好動，係運動健將。（受訪者提供）

由男二變跑龍套 心情跌落谷底

陶大宇是第12期TVB藝員訓練班學員，五十多人中最後僅得「九男女」獲簽約成為TVB合約藝員，同屆畢業生猛人雲集，包括四度奪得金像獎最佳男主角的劉青雲、影后劉嘉玲、吳君如，還有藍潔瑛、商天娥、吳啟華等等。80年代電視圈發展蓬勃，新人機會多，大宇只做了一年多「跑龍套」角色便有機會擔正，在《生锈橋王》中做第二男主角，但演出卻令人失望，遇見飾演「山寨王」李香琴的霸氣造型已經嚇到腳震，連飾演他爸爸的「緊哥」馮淬帆見到他也搖頭，大宇歸咎於三大致命傷「太年輕、調皮、準備不足」。

錯過了機會，事業由天堂跌落獄，角色幾何級數下跌，做回配角，甚至是跑龍套角色。載浮載沉近十年，與劉青雲、吳啟華等人距離漸遠，大宇感受亦深：「反差幾大㗎，好唔開心，覺得自己瀨咗嘢，呢鋪抵死嘞！......冇人白鴿眼我，係我自己白鴿眼自己，我同佢哋嘅距離越嚟越遠，好容易感受到，尤其幫幫手呢啲角色。（劉青雲已經上位？）係呀，以前同佢平起平坐，一齊企C位（中間），後來主角做戲就同導演研究劇本同對戲，我已經唔關事，阿𡃁仔你等等先，佢哋對完你再返埋嚟拍，呢下心情係幾難受。」

陶大宇報讀無綫第12期藝員訓練班，當年有「九男女」成功畢業。（受訪者提供）

陶大宇第一部男二角色，係《生綉橋王》飾演雷子龍。（TVB電視截圖）

當年嘅大宇初出茅廬，對住李香琴已經成身震，仲跟翁美玲合作。（TVB電視截圖）

90年代憑三部劇《壹號皇庭》《大時代》《刑事偵緝檔案》翻身

默默耕耘必有迴響，等了近十年，終於有機會。92年《壹號皇庭》的江承宇和《大時代》的丁溢蟹，令陶大宇逐漸被觀眾認識，但原來拍《壹號皇庭》時，導演鄧特希曾被要求起用天王級數演員，「成日都問點解搵我哋，我同歐陽震華當寺都未有一個真正孭到角色嘅戲，佢（鄧特希）話公司係要求搵一個天王級嘅，如劉德華咁，但佢係反對，覺得如果搵劉德華做，就冇人睇歐陽震華或者陶大宇。佢就係想搵一班開始成熟，喺呢個圈默默耕耘嘅一班演員，就諗起我哋。」

談到真正擔正角色，當然是95年的《刑事偵緝檔案》飾演張大勇，由一開始不被看好，到最後爆紅，陶大宇直言是意料之外，「講返一啲小插曲，原來係有一個人唔肯做，覺得劇本唔得，阿德（潘嘉德）就選擇咗我，主角喎點解唔做？我唔理入面講乜都話OK啦！」大宇形容是一次「重生」機會，「張大勇」一角典定他成為「師奶殺手」第一人，短短兩年拍了100集；但亦因為太趕戲，跟拍檔梁榮忠試過四個月每日只睡兩小時，辛苦到踢櫈，當中辛酸就要留待大宇在影片中親自細數。

陶大宇曾經落後於同屆藝訓班同學而感到慚愧。（陳順禎攝）

大宇形容當時角色「愈演愈飄」就知自己「瀨嘢」！（陳順禎攝）

劉青雲係陶大宇同期藝訓班同學，《大時代》已經係主角。（TVB電視截圖）

大宇做咗近十年配角，好唔容易遇上《大時代》丁益蟹一角。（TVB電視截圖）

當年幾兄弟唔使埋位會顧住玩，好彩「老竇」鄭少秋演戲收放自如。（TVB電視截圖）

陶大宇憑《刑事偵緝檔案》爆紅被封「師奶殺手」，但拍攝時冇覺好瞓。（TVB電視截圖）

《刑事偵緝檔案》系列俾咗陶大宇一次「重生」機會。（TVB電視截圖）

陶大宇喺劇中將郭可盈角色英文名Jessie讀錯做車匙，成為經典。 （TVB電視截圖）

《壹號皇庭》監製鄧特希當年大膽起用一班默默耕耘嘅演員。（TVB電視截圖）

歐陽震華亦憑《壹號皇庭》冒起。（TVB電視截圖）

想聽陶大宇親談這些故事？就要今晚18:30上《香港01》YouTube睇足本訪問！

場地：Harlan’s (The ONE)