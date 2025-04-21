Ivy So因負評自卑怕露齒笑　唱功捱轟陷低潮：好多晚喊到抖唔到氣

COLLAR成員蘇雅琳（Ivy So）及雲浩影（Cloud），都是新一代女神級歌手，近日二人現身YouTube頻道小薯茄的節目《蕃茄薯仔TALK》，分享私下麻甩一面，而講到如何面對負評時，Ivy So憶起低潮更不禁講到喊。



新一代女神現身YouTube頻道小薯茄的節目《蕃茄薯仔TALK》，分享私下麻甩真面目。（YouTube@Pomato 小薯茄）

節目上二人接受主持程人富、阿J訪問，兩子說要拆穿女神真面目，Cloud私下不會執拾碗碟、愛囤積膠袋，又鍾意用腳板捽嘢；而Ivy家中的污糟衫則疊得很高，更公開自己的特殊技能「聞屁辨食」，她說：「有一日我放屁，都好似有啲臭，嗯？我尋日食咗咩呢？我尋日食咗番薯或者大豆、豆漿，咁我就會避開嗰啲嘢少啲食。」Cloud驚訝地回應：「點會為咗放個屁唔臭而唔食一啲嘢呀！」但她愈講愈起勁，指沖涼時放的「水屁」最臭，而Ivy則笑說與COLLAR排舞時，成員想放屁就會舉手說：「我要放屁喇」，之後出排舞室外放，免得「臭親」隊友。

Ivy公開自己「聞屁辨食」的特殊技能，指聞到屁臭，就會避開再吃某些食物。（YouTube@Pomato 小薯茄）

Ivy與COLLAR排舞時，成員想放屁就會舉手說：「我要放屁喇」，之後出排舞室外放。（YouTube@Pomato 小薯茄）

講到入行後的轉變，Ivy認為自己好像沒有真正的放假時間：「譬如呢個禮拜做嘢好full schedule，做完，下個禮拜放五日假，但係再下個禮拜要做嘢喎，咁我見到咁嘅schedule，呢個禮拜其實都唔可以放肆，每日都要安排一個運動比自己，所以變咗放假都要超級自律。」她與Cloud都不是喜歡運動的人，然而做運動也變成了工作一部份，尤其Ivy為了做女團，之前一日只食一餐，更慨嘆：「以前鍾意排隊排啲好平嘅嘢食，而家有啲錢，但係又用唔到喺嘢食度。」她想像自己幾年後應該已經不紅，希望到時可以重回入行前的生活，去葵廣掃街。

Ivy為了做女團，之前一日只食一餐，有試過全日只吃一杯乳酪，眾人都非常驚訝！（YouTube@Pomato 小薯茄）

Ivy慨嘆：「以前鍾意排隊排啲好平嘅嘢食，而家有啲錢，但係又用唔到喺嘢食度。」（YouTube@Pomato 小薯茄）

Cloud亦說自己很嚮往將來可以跟男友拖住手去葵廣掃街，或者當街攬攬錫錫，透露：「因為我自己習慣咗俾人認到，但係可能另一半會介意。」Ivy就覺得自己入行後最嚴重的變化，是常常都會質疑和審視自己，直言：「生活上大小事你都會跟住網民去批評自己，有人話你笑露得太多牙唔靚、你個口好大唔靚，跟住而家就算我真係覺得好好笑，我都要哈哈哈哈咁樣（掩住嘴）笑，我覺得好掛住以前嘅自己。」她更問：「我最真正開心嗰個自己，大家唔鍾意，變咗我就會覺得『我係咪都好醜樣呢？』」

Ivy因被網民說她口很大而感到容貌焦慮，往後即使覺得有些事情很好笑，也要掩著嘴笑。（YouTube@Pomato 小薯茄）

雖然很多人都認為Ivy是現役最靚女團成員，但她始終都會受負評影響，她坦言：「啲人成日話唔好睇嗰1%話你嘅嘢，冇可能㗎，就算你見到99% 嘅（好）嘢，但係嗰0.1%，你都會記住咗，譬如叫你笑得開心啲，你就會諗起嗰個comment，就會有啲顧忌。」Cloud都理解很想完全消滅負評的心理，不過她覺得有些Hater實在太高招，會讚到你不得了來「捧殺」，所以她慢慢已放飛自我，對負評抱「是但啦」心態。

Ivy常常跟著網民一起批評自己，有時她也很懷念最真實的自己。（YouTube@Pomato 小薯茄）

程人富問起兩人最低潮的時期，Ivy不諱言是COLLAR當年初出道擔任張敬軒嘉賓，表現失準的一次。當時網民批她走音、嗌歌等等，對她打擊極大，她說：「嗰陣時我諗住我直接quit咗COLLAR，嗰次真係俾人鬧得好勁，當時大家都覺得，終於有個女團出咗嚟喇，好萬眾矚目嘅時候，就做得唔好，我真係將自己每日困喺間房，又唔出門口食嘢，之後我手機係勁驚有任何message彈出嚟，嗰時直接開咗飛行模式，好誇張呀！」她因為是獅子座，愛面子，很怕分享自己的失敗，但發覺原來隔了兩年多，再重提這件事仍然會想哭，她落淚說：「其實發現而家講返都辛苦㗎，因為嗰時成日喊到唞唔到氣，我諗唔到我過咗咁耐之後，諗返起都係會覺得……有好多晚都係喊到唞唔到氣，之後就瞓著咗，第二日瞓醒隻眼好腫，大概個半禮拜都係嗰個狀態。」程人富問她最後如何走出，她謂：「問心嗰句，我係咪真係諗住quit？係咪真係諗住quit咗COLLAR？唔係嘅話，咁就出呢個門口繼續。」

COLLAR初出道就有機會做張敬軒演唱會嘉賓，Ivy So表現未如理想，對她打擊極大。（資料圖片）

Ivy講起自己低潮期，雖然已相隔兩年多，但仍然忍不住眼淚。（YouTube@Pomato 小薯茄）

Ivy透露自己當時躲在房中個幾星期，日日喊，飯都唔食，更說：「有好多晚都係喊到唞唔到氣。」令人心痛！（YouTube@Pomato 小薯茄）

程人富問她最後如何走出，她謂：「問心嗰句，我係咪真係諗住quit？係咪真係諗住quit咗COLLAR？唔係嘅話，咁就出呢個門口繼續。」（YouTube@Pomato 小薯茄）

而Cloud都一樣因為唱功被批評過，她說是當年奪得「叱咤樂壇生力軍女歌手金獎」後，「的確唱得好差，新人獎嗰時，當時都細，好鍾意係咁睇連登，其實你明知自己做得唔好，但係你就係要睇吓啲人點樣鬧你。喺慶功宴度真係都喊得好犀利，啲人開始覺得呢個女仔有啲奇怪，飯都唔食係咁喺度睇連登。」不過經理人叫Cloud享受當下，否則她往後對當晚的記憶就只有喊的部份，而沒有好好享受得獎的喜悅，所以她都改變了心態。不過Cloud就自爆其實會匿名上連登為自己平反，有時見到一時批評自己的留言，她會回覆：「唔係呀，佢都OK呀，幾好呀其實！」

Cloud當年奪得「叱咤樂壇生力軍女歌手金獎」後，慶功宴竟掛住睇連登負評睇到係咁喊。（IG@cloudwann）

Cloud常常上連登：「其實你明知自己做得唔好，但係你就係要睇吓啲人點樣鬧你。」（YouTube@Pomato 小薯茄）