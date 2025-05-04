專訪2丨陶大宇一原因拒回TVB拍劇　被嘲笑五音不全：我覺得自己冇

很多藝人對TVB「又愛又恨」，靠TVB之名得到極大的知名度，但薪酬偏低亦是事實。陶大宇在未拍《刑事偵緝檔案》系列之前，每年加薪只有幾百元，近十年薪酬仍維持在四位數。之後陶大宇靠「師奶殺手」人氣往外闖，簽約王晶旗下，接演亞視劇集《縱橫四海》、《影城大亨》等，在收視方面更一度打敗TVB多部劇集。

成為收視福將，TVB自然向陶大宇招手回巢簽約兩年，但卻因未能在合約期內完成三部劇集，雙方意見分歧令關係變僵。「嗰陣時我都任性，唔知係咪拗氣咁大反應，但諗返轉頭有啱有唔啱，我覺得真係唔得吖嘛，如果反口嘅話，我做乜要簽合約？」結果大宇獲得TVB賠償，而2010年《掌上明珠》便成為他在TVB最後的作品。

陶大宇直言已適應外面嘅工作模式，覺得TVB唔係咁適合自己。（陳順禎攝）

陶大宇離巢無綫後簽約王晶，曾拍《縱橫四海》有不俗收視。（ATV截圖）

陶大宇在《影城大亨》與藝訓班同學劉嘉玲合作。（ATV截圖）

陶大宇在《影城大亨》與藝訓班同學劉嘉玲合作。（ATV截圖）

拒絕再返TVB娘家拍劇

北漂十多年，陶大宇早已習慣自由自主的工作模式。他直認在TVB過了一段漫長的「冷藏期」，但之後亦獲邀回巢拍劇，除了監製，高層曾勵珍亦有親自出面，但卻未能打動他。究其原因，大宇沉思一會表示說出來「好蠢」，他認真回答：「我想講其實係.......我覺得呢個地方已經唔適合我嘞......因為太了解呢間電視台，佢唔會特別去照顧我哋呢個年紀，我哋呢一類嘅人，佢會俾啲後生機會，我覺得係應該嘅，你俾我做乜啫，我哋呢啲而家個責任係去傳承俾後生，唔係搶佢哋嘅位置，基於呢個理由，咁我覺得呢個地方更加唔適合我。」

陶大宇覺得TVB已經唔適合佢。（陳順禎攝）

陶大宇傳做飲食生意慘蝕離場，原來係一場誤會。（陳順禎攝）

傳做生意慘蝕離場

有傳聞指陶大宇、歐陽震華與友人夾錢做飲食生意慘蝕，大宇亦作出澄清，「坦白講，其實所謂嘅生意我哋係一啲蝕都冇，只係同大老闆玩得埋，對方就預一啲股份俾我哋，叫做有明星效應。但做一段時間，對方重組公司，我哋冇乜做過嘢又分錢，覺得唔好意思，所以要求不如俾我哋走。」大宇讚拍檔數目好清楚，還支付尾數，笑言：「啲人話藝人做生意唔得，藝人做生意真係唔得，但呢單嘢真係唔關我事，哈哈。」

陶大宇同歐陽震華曾一齊獲邀搞飲食生意。（TVB電視截圖）

難忘過關北上辛苦到喊

陶大宇在內地登台翻唱劉德華《倒轉地球》爆紅，魔音唱腔加配水撥手已成為經典，他覺得要感恩兩件事，一是疫情，二是自己。疫情期間大家都留守家中，抖音等社交媒體成為內地10幾億人最大娛樂，然而大宇的商演表演卻被惡搞成2.0，他激動澄清：「嘩，搏炒咩？大家試幻想一下，如果我真係唱到佢哋所講人歌分離、五音不全，咁當然冇啦，我覺得我自己。咁樣去做一個人哋請我嘅工作唔得㗎嘛，唔得㗎，只係抖音將一啲有趣嘅新聞滾下滾下，令我爆紅咗，諗返轉頭係咪應該要多謝疫情？！」

有天時，亦要有人和，他形容一開始是被「嘲笑」，但卻從未介懷，所以個人心理質素一定要夠好。不過，回想疫情期間因為沒有工作，無奈要返內地等機會，過關北上被安排入住似足周星馳《國產凌凌漆》的麗晶大賓館，被隔離21日，哭著問自己：「點解我會搞成咁樣嘅？我嚟拍戲咋，我係明星嚟㗎嘛，點解搞成咁....」。

陶大宇翻唱一首《倒轉地球》人氣反彈，令好多00後都認識佢。（陳順禎攝）

大宇話呢套西裝唱《倒轉地球》被人惡搞，唱到人歌分離唔係真嘅。（小紅書截圖）

自創水撥手台風又係另一經典，依家去到邊登台都要唱呀！（小紅書截圖）

想聽陶大宇親談這些故事？就要今晚18:30上《香港01》YouTube睇足本訪問！

場地提供：Harlan’s (The ONE)