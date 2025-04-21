膠戰｜Edan阿正已慰問Jeremy　Hillary被爆曾打算請舊愛做嘉賓

「6膠」開騷，玩足兩個多小時。（陳順禎攝）

《膠戰RUN FOR YOUR LIVE》昨晚（20日）開騷，「6膠」的Edan、Jeffrey、肥腸、岑珈其化身叱咤男團大跳《Bang Bang Bang》以及《Home Sweet Home》，之後再升「膠」，在會展舞台上打麻雀，6膠為了今次演唱會除又唱又跳外，更找Oscar 寫了《To膠 ther》，並在尾聲時送予觀眾，誠意十足。

Edan著裙上台，他表示這部分原先由肥腸演繹的。（陳順禎攝）

但他看似十分享受。（陳順禎攝）

完騷後，6膠接受訪問時直認度橋十分瘋狂，問到可有橋段未能成事，劉沛蘅(Hillary)被爆曾提議搵舊朋友做嘉賓，問到是否舊愛洪卓立，她即笑而不答。岑珈其為今次演唱會唱英文歌，他表示以誠意搭夠音準，而今次亦完了男團夢，並懂得享受舞台。肥腸為演唱會練Saxophone、跳繩，花時兩個多月，他說第一次入台時十分緊張，但大家鼓勵他錯了也不緊要。Jeffrey表示今次跳舞最多一次，不排除之後會出跳唱歌。

BIGBANG照原來是工作人員以A.I技術製作出來，Edan表示十分滿意。（陳順禎攝）

將最鍾意的「麻雀」搬上會展舞台。（陳順禎攝）

Edan之前曾在電台節見表示公司禁提「麻雀」，但今次直接搬上台，他表示：「所以都唔係好敢望花姐，同埋開會時公司嘅人都唔喺度，因為呢件事好瘋狂，同個Vibe好啱，原意係請觀眾一齊打。」問到Edan與阿正有否慰問Jeremy，二人即爭寵，Edan其後認真表示：「佢話OK，但相信點都有啲唔開心，因為佢不嬲都好認真同有啲堅持，同埋最近做完嘢叫佢去玩，佢都話要錄音，因為嚟緊出碟，佢係好重視自己作品。」阿正大讚Jeremy向來認真對待自己的事業，希望他不會因而怕創作，「只有繼續試，先會有好成果。」

但慘遭肥腸欺凌。（陳順禎攝）