41歲多產媽媽移英後隔月生病　臉頰凹陷肺感染高燒40度留院吸氧氣

現年41歲的前歌手吳日言（Yan）2016年與拍拖多年的圈外男友Barry拉埋天窗後，育有三名子女，成為多產媽媽，去年底一家五口移民英國生活。吳日言早前透露將在英國重操故業開餐廳，又要照顧小朋友起居飲食忙個不停，2月時因生病失聲，但連看醫生的時間都沒有，只能「食住日本藥頂住先」；相隔不足兩個月，吳日言今日（21日）又在IG發文透露全家人都病倒，而她的情況似乎最嚴重，肺部有感染高燒至40度，暴瘦到臉頰凹陷，情況令人憂心。

吳日言於2016年與拍拖多年的圈外男友Barry結婚。（IG圖片）

吳日言係多產媽媽，育有三子女。（IG@yan512）

吳日言2月時候已經病到失聲，仲要照顧三個小朋友。（IG@yan512）

吳日言寫道：「你知唔知道我屋企藥箱有幾大？假期無醫生睇，唯有keep 住食高燒加低燒藥，我哋三母子差不多清空成個藥箱。終於等到GP(家庭醫生)見我地，結果……都係叫我哋繼續食退燒藥，😭激鬼死人。我已經係一個病人，仲要照顧兩個病人。」她透露病了兩日，情況未有改善，她更嚴重到高燒至40℃，血含氧量降到83 ，她續寫道：「老公即時帶我去睇急症。驗血再驗血，照肺，心電圖，撩鼻……醫生話我🦠肺部有感染，但係未知邊一隻菌，需要留院觀察。」她指自己除了生仔入院，今次是她第一次因為病而留在英國的醫院觀察，無奈稱：「知道果一刻真係喊咗出嚟！#老公頭家交俾你 #我會努力 #休息一陣好快返」。

吳日言瘦到臉都凹埋，仲有好大黑眼圈。（IG@yan512）

要入院吸氧氣。（IG@yan512）

暫時就靠爸爸睇住小朋友。（IG@yan512）

吳日言上載多張相片，見她陪住兩個生病兒子睡覺，而她半靠在牀邊，看來已虛弱無力，臉頰凹陷加上嚴重黑眼圈，「苦瓜乾」的面口；另一張相片疑在醫院內拍攝，見她吸氧氣罩，一副我見猶憐的樣子。多位星級媽媽何雁詩、符曉薇、Coffee林芊妤、鍾慧冰等都有留言鼓勵，希望她能盡快康復。

食退燒藥都冇效，最後要入院。（IG@yan512）

吳日言去年底一家五口移民英國生活。（IG@yan512）

吳日言經常分享移英後生活。（IG@yan512）

（IG@yan512）

吳日言經常分享移英後生活，與老公日常。（IG@yan512）

吳日言經常分享移英後生活，與老公日常。（IG@yan512）