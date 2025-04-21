盧巧音揭情傷後曾想淡出　幸邂逅Sammy走過12年婚姻：愛你七萬年

盧巧音（Candy）即將於4月26日舉行演唱會，在籌備演唱會之際，她與樂隊KOLOR主音Sammy（蘇浩才）近日慶祝結婚12周年，雖然今年要分隔兩地，但二人分別在社交平台上隔空放閃，大曬恩愛！

盧巧音近日以她與老公Sammy的圖畫，慶賀結婚12年。（IG@candynurilum）

Candy與Sammy於2013年4月21結婚，今日（21日）Candy在IG感性發文，透露當年認識Sammy前曾經歷感情挫折，「之前一段關係結束之後，簡直係身心俱疲，成個人好似爛咗咁，有諗過離開香港出去行吓，有諗過重新振作離開呢個圈子，亦都有諗過修行嘅計劃。」未料此時Sammy卻突然出現，Candy笑指當時大家同樣夾Band兼玩Indie音樂，卻完全未有留意到Sammy：「真係好搞笑，我竟然完全從頭到尾都無留意呢個人！」

Candy透露自己曾在上一段感情後經歷低潮期，感覺似「成個人爛晒」，甚至想過淡出及離港，幸好遇上老公。（VCG）

Candy笑言：「大家都係夾band大家都係indie，而我竟然完全從頭到尾都無留意呢個人」（VCG）

如今兩人攜手走過12載婚姻生活，Candy直言做人妻並不容易，需要重新學習和認知，亦感謝丈夫一直忍耐，幽默指：「雖然我有時都好難頂，不過佢都唔弱，大家知己知彼啦，愛你七萬年！」她更感觸地表示：「無諗過呢一個人可以俾咁多力量我，亦都無諗過會撞到呢一個人，I LOVE YOU蘇浩才！」

兩人攜手走過12載婚姻生活，Candy直言做人妻並不容易，感謝丈夫一直忍耐。（IG@candynurilum）

Candy幽默指：「雖然我有時都好難頂，不過佢都唔弱，大家知己知彼啦，愛你七萬年！」（IG@candynurilum）

Candy更感觸地表示：「無諗過呢一個人可以俾咁多力量我，亦都無諗過會撞到呢一個人，I LOVE YOU蘇浩才！」（IG@sammysokolor）

Sammy除了留言回覆：「I love you盧巧音」外，亦有在IG隔空示愛：「上年4月21號我們一起在倫敦，今年雖然我們分隔兩地，但我哋個靈魂仍然喺一起，結婚12周年鏈婚快樂，繼續愛你100,000,000年，I Love You Babe！」夫婦恩愛甜蜜，羨煞旁人。