丁噹攜虛擬Della與8名舞者火辣唱跳　太相似被誤認是唐綺陽老師

「全民情歌天后」丁噹於昨日受邀參加第20屆KKBOX風雲榜演出，丁噹去年發行的《最好不要再遇見你》奪得2024華語年度單曲累積榜第18名的好成績，這次丁噹特別受邀與中華電信合作「5G AI平行時空共演」舞台，讓舞台上的丁噹與大螢幕裡的虛擬分身Della共演，打造最創新又有趣的演出！

丁噹受邀參與KKBOX風雲榜帶來勁歌熱舞、經典情歌震撼全場。(公關提供)

丁噹與8位舞者化身性感「夜貓」，再搭配上Della在城市街頭跳舞的性感舞姿，零時差同台共演火辣舞曲《夜貓》、《夜遊》，為現場帶來最撩人又亮麗的演出！虛擬分身Della是透過上百台攝影機加上精細技術，全方位捕捉丁噹的臉部表情與肢體動作打造而來的「分身」，問及是否會想跟Della組團，丁噹說：「希望邀請她在我的小巨蛋演唱會出現，換裝、喝水就靠她撐場」！

丁噹與8名舞者化身性感「夜貓」帶來火辣唱跳燃爆全場。(公關提供)

除了火辣舞曲外，丁噹也帶來招牌情歌金曲《我愛他》、《你為什麼說謊》，將高雄巨蛋化身為巨型萬人KTV，丁噹渾厚、高亢又充滿感情的嗓音震撼所有觀眾，全場粉絲也跟著揮舞螢光棒並大聲合唱，讓KKBOX風雲榜的感動氛圍拉到最滿。丁噹也宣布好消息，11月15日將睽違10年重返台北小巨蛋舉辦《夜遊》小巨蛋夜未眠演唱會，全新升級全新內容，將打造出更盛大的巨型KTV包廂！

丁噹、唐綺陽「失散姊妹」合體。(公關提供)

除了在風雲榜上與虛擬分身Della共演外，近期網路瘋傳一段丁噹於2023年《夜遊》演唱會時演唱《你為什麼說謊》的演出片段，許多人第一眼都將丁噹誤認為唐綺陽老師，而唐老師也開玩笑地轉發澄清說：「真的不是我」。這次丁噹與唐老師因這段短片的緣分而相聚錄製《唐陽雞酒屋》Podcast節目，兩人一見面便發現彼此有默契地都穿上白色服裝、白色指甲及捲髮造型，不可置信的像是看到自己，丁噹驚呼：「我們認識好久了，但之前從沒想過我們可以這麼像！」節目中，唐老師為丁噹解析星盤，發現她是個感情豐沛、敏銳的人：「你的星盤是冥王星很強的配置，很辛苦，但也很療癒。」

丁噹17歲時就離家闖蕩，僅帶著約420元到各處駐唱打拼，唐老師也解析：「你會用聲音幫助自己，把各種感情唱出來，是充滿生命力的。」兩人也在這次「失散姐妹」相認後成為好友，許多網友也敲碗小巨蛋演唱會能邀請唐老師擔任嘉賓，丁噹興奮說：「如果可以跟唐老師一起在演唱會上演出一定很好玩！」敬請期待小巨蛋的驚喜！