支嚳儀烘焙店舉行7周年慶祝派對　曾遇無數挫折不停突破求進步

《中年好聲音》參加者支嚳儀（Venus）的烘焙店不經不覺開設了7年，支嚳儀日前特別在烘焙店內舉行7周年慶祝派對，出席嘉賓包括肥媽MariaCordero、韋綺姍、周國豐、張佳添、胡蓓蔚、鄧伊婷、司徒鈺芸、唐貝欣、譚嘉儀、鍾柔美、李佳、吳大強、魏嘉信、涂賴彥妤、林思彤、陳千芸、陳譽文、甘永傑、沈宗賢、袁思樂、梁凱婷，「好聲音」的製作團隊，再加上支嚳儀的粉絲也有到現場支持她，場面非常熱鬧。



支嚳儀（Venus）的烘焙店Bakebe不經不覺開設了7年，支嚳儀日前特別在烘焙店內舉行7周年慶祝派對。(公關提供)

出席嘉賓包括肥媽MariaCordero、韋綺姍、周國豐、張佳添、胡蓓蔚、鄧伊婷、司徒鈺芸、唐貝欣、譚嘉儀、鍾柔美、李佳、吳大強、魏嘉信、涂賴彥妤、林思彤、陳千芸、陳譽文、甘永傑、沈宗賢、袁思樂、梁凱婷，「好聲音」的製作團隊。(公關提供)

支嚳儀在致詞時說：「首先多謝大家賞面出席Bakebe的生日party，當初創辦Bakebe時，我仔仔還未出世，我也仍未夠資格參加中年好聲音，這七年絕對是一幅狂野心電圖，曾遇到無數挫折同樽頸位，唯有不停突破求進步！Bakebe就好像我的《人生監製》，見證了我在30歲後瘋狂蛻變，我發覺每個階段最困難的便是如何出發。很多時我會對自己施壓，覺得自己一定要夠優秀先肯行出第一步，但其實只要你肯出發，你就會慢慢變得優秀。在我這趟旅程申，感恩曾經出現的每一位恩人及過路人，所有喜怒哀樂和體驗是一個很好的課程，無論如何、《想世界多點甜》的初心永遠不變，希望大家開心時會想起Bakebe，不開心時更加要想起去Bakebe處整甜品紓壓，最後多謝大家見證我在這7年的成長，也祝願大家未來繼續發展出無限可能，謝謝。」及後支嚳儀邀請了肥媽和一眾來賓到台前和她分享這個值得紀念的時刻，肥媽更和大家唱出了英文金曲Congratulations送給支嚳儀，祝福她烘焙店生意蒸蒸日上。

支嚳儀邀請了肥媽和一眾來賓到台前和她分享這個值得紀念的時刻。(公關提供)

肥媽更和大家唱出了英文金曲Congratulations送給支嚳儀，祝福她烘焙店生意蒸蒸日上。(公關提供)

支嚳儀在接受媒體訪問時說：「數年前疫情時曾考慮過結業，幸好最終整個團隊堅強地生存下去，我非常感激《中年好聲音》這個節目，對我而言絕對是《救命稻草》，我在上節目後為品牌達到正面的宣傳，亦開拓了其他市場和有新加盟店。」對於《中3》即將舉辦決賽，支嚳儀指她支持全部人：「無特定支持哪一位，十強就像不同的蛋糕口味，每個人都已經有鮮明的特色，最重要是看他們的臨場發揮。」鍾柔美（Yumi）亦有到場支持，Yumi說：「我和Venus是因台慶上合唱歌曲《孩兒》而熟悉，我也曾到她的烘焙店整cupcake，我從小便喜歡與家人整甜品，但會否把整甜品變成做生意？一切都是順其自然最好。」

支嚳儀非常感激《中年好聲音》這個節目。(公關提供)