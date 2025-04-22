59歲劉嘉玲無濾鏡生圖曝光真實狀態　揀錯裙肚凸臃腫暴露身材缺點

現年59歲的劉嘉玲是圈中出名的凍齡美魔女，一向氣質出眾，每次出席現身公開活動衣著品味都獲盛讚。不過近日她於內地出席豪華汽車品牌發布會，以黑色透視鏤空性感晚裝示人，竟被網民指老貓燒鬚，暴露身材缺點。

劉嘉玲是圈中出名的凍齡美魔女。（IG圖片）

劉嘉玲一向氣質出眾。（IG圖片）

日前有網民在小紅書以「劉嘉玲第一次成功避開了自己的優勢」為題發文，並寫道：「+0和我差不多年齡，很喜歡她的穿衣風格，保養的也非常好，身材管理的也很棒，16年香港🇭🇰拍賣會還和她鄰桌，偷偷拍了照片，真的光彩照人。然而這次咋整的，這衣服完美避開了自己的優點，顯得肚大屁股平，完全反了，衣服幾個洞洞想展示什麽誰懂呀，這造型師該換了吧，本人求生欲很強啊不喜勿噴，只是就事論事可惜了+0的好身材。#劉嘉玲。#紅毯 #極氪009光輝之夜 #生活處處是秀場 #紅毯造型」。

有網民日前分享了在活動上見到劉嘉玲的生圖。（小紅書）

有不少網民都表示劉嘉玲今次失手揀錯裙。（小紅書）

如相中所見，當日劉嘉玲以超貼身黑色透視鏤空晚裝現身，胸前以及腰間都有鏤空設計，非常性感。不過從網民在現場拍得的無濾鏡生圖，晚裝的剪裁遮掩了劉嘉玲本身的身材優點，反而讓她看起來略顯臃腫，肚凸屁股扁平。

網民指裙的設計令嘉玲暴露身材缺點。（小紅書）

不過幸好容顏依舊美艷動人。（小紅書）

有大批網民看到照片後，都認同發文者的觀點，並表示：「這件衣服真的出了事 嘉玲姐平時很少出錯的」、「衣品難得出錯，幸好容顏依舊」、「這條衣服真的一言難盡」、「這穿的是個啥啊？窗紗」、「我是劉嘉玲的鐵粉絲. 對這次的造型真的有點驚訝」、「這個年紀腰細非常難」、「➕0姐這次翻車了」、「到了年紀腹部會肥胖，明星也不例外」、「年紀大了，肉鬆了，應該走優雅路線而不是性感路線」。