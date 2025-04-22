75歲老戲骨憶初跳槽TVB每事都小心翼翼　跟秋官合作感覺如親兄弟

現年75歲、人稱「潘翁」的潘志文，60年代考入國泰電影公司入行，拍過電影亦做過播音，70年代轉戰電視，演出多套經典爆紅劇集，包括：《鱷魚淚》、《變色龍》、《大地恩情》、《俠盜風流》及《天地男兒》等，至今仍令不少電視迷津津樂道。而當年，外表俊俏的潘志文更被譽為能與秋官鄭少秋匹配的「楚留香」。近日，潘志文繼續在社交平台拍片分享當年拍《天地男兒》的點滴，細說他與鄭少秋由「打對台」到「合作」之外，又爆與蝦叔關海山的共同愛好，以及馬菁宜拍劇時的有趣習慣。

近日潘志文在社交平台拍片，繼續分享當年拍《天地男兒》的點滴。（小紅書截圖）

潘志文稱他當時剛從亞視跳槽到TVB，所以每做一件事都小心翼翼。（小紅書截圖）

潘志文稱做足100分都不夠，要做到120分。（小紅書截圖）

片中，潘志文由《天地男兒》開始講起，劇中雲集老中青好戲之人，當時他剛從亞視跳槽到TVB，所以每做一件事都小心翼翼，做足100分都不夠，要做到120分，因為有很多很強的對手，最重要就是跟鄭少秋合作，「我是1980年第一次見他的，當時名歌唱家許佩老師請吃飯。許佩老師不用多說，全香港如果你沒找過許佩老師教你唱歌，有句俗語就是說：『你叻晒都有限』。」

當年電視台「鬧雙胞」，潘志文和鄭少秋同樣飾演「楚留香」，但由於《楚留香》的劇名被TVB購下，故他們只能改名《俠盜風流》。（《俠盜風流》劇集截圖）

潘志文之後在無綫與鄭少秋合作劇集《天地男兒》。（《天地男兒》劇集截圖）

二人劇中飾演同父異母的兄弟。（《天地男兒》劇集截圖）

潘志文續言效力麗的時候，他和鄭少秋同樣飾演「楚留香」，大家打對台，但在《天地男兒》他們就演兄弟：「秋官的人很好玩，他說：『我拍戲那麼久，第一次演差佬。』然後他整天陀著支槍，好像很威風地拿出來『嘖嘖嘖』。我好清楚記得，我同秋官第一場戲是外景，夜晚一起在火炭大排檔宵夜吃乳鴿，我們是演同父異母的兄弟，他是差人，我就是銀行家，我們那些戲是有很多矛盾、衝突。總之我和秋官合作的感覺就是像合作了很多年一樣，但其實我們當時是第一次合作，我們很有默契，真情流露，就像親生兄弟一樣。接著沒多久，我們又在《新上海灘》合作，這套戲裡面我們又是打對台，鬥生鬥死，但秋官經常開玩笑說：『潘志文，不公道啊！（我說什麼事？）你的眼睛拍出來總是比我大。』我說當然，因為我戴的是老花眼鏡，會有點放大的效果，所以拍出來就比你大。」

潘志文分享與鄭少秋首次合作的感覺。（小紅書截圖）

稱與鄭少秋在《天地男兒》雖然首次合作，但感覺好像合作多年。（小紅書截圖）

指二人劇中真情流露，感覺如親生兄弟一樣。（小紅書截圖）

另外，潘志文自言與老前輩特別聊得來，劇中與演他爸爸的蝦叔關海山有很多對手戲，「雖然第一次合作，但我們經常聊天，聊一些戲班裡的事情，因為我同粵劇界都很有淵源，我很喜歡聽粵劇界的事情，還有一樣最重要的是，蝦叔喜歡玩玉，無論新玉、舊玉還是古玉，他都很在行，所以我們經常談玉經，到後來他還帶我去深水埗鴨寮街和港島的摩羅街到處看玉，這也是我跟他的一種緣份。」

潘志文劇中與實驗他爸爸的蝦叔關海山，也有很多對手戲。（小紅書截圖）

兩人有共同愛好，都是愛玉之人。（小紅書截圖）

兩人經常一起聊玉經。（小紅書截圖）

最後講到已故女星馬菁宜，潘志文指劇中對方飾演他太太，「她很有趣的，時不時就會從手袋裡拿巧克力給他吃，我問她為什麼妳那麼多巧克力，她說你知道啦，我們拍戲很多時候吃無定時，到時間吃飯了，導演都不放吃飯，不是餓的問題，如果你吃一粒糖或巧克力，就會增加你的熱量，到後來拍《天龍八部》，我們又合作了。可能在《天地男兒》我們建立了默契，所以在《天龍八部》，段正淳和阮星竹那麼恩愛、甜蜜，令觀眾感覺如真情侶一樣，看得很開心。」

最後講到馬菁宜。（小紅書截圖）

爆對方有個有趣習慣，整個手袋都放滿糖和巧克力，需要時補充能量。（小紅書截圖）