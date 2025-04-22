國際影后素顏生圖流圖真實狀態惹熱議　機場候機一細節見人品

現年45歲的湯唯是南韓第43屆青龍電影獎影后，演技早已備受肯定。而她的成名作是在電影《色戒》中飾演女大學生「王佳芝」一角，與國際影帝梁朝偉合作並有感情戲，兩人在戲中更有多場大尺度的床戲，由於過於逼真，多年來一直有傳兩人當時是假戲真做。然而該傳聞並沒有影響湯唯的演藝生涯以及感情生活，湯唯於2014年嫁給韓國導演金泰勇，婚後誕下一女，一家三口生活幸福。

湯唯來到香港，率先以廣東話打招呼，以表尊重。（梁碧玲 攝）

大合照時，林青霞一直拖住湯唯隻手。（梁碧玲 攝）

湯唯（CFP）

今日有網民於社交網分享了在北京機場偶遇湯唯的生圖，以「北京機場偶遇湯唯！」為標題發文。相中可見素顏的湯唯頭戴黑色cap帽，身穿黑色T恤配黑色長褲，全黑打扮極之樸素低調，但她漂亮的容貌依然令人一眼認出。湯唯坐在登機閘口外面的椅子上用她的手提電腦，見到有粉絲拍照即友善地微笑揮手打招呼。從生圖中可見湯唯容光煥發，即使不施脂粉下皮膚狀態亦相當好，白晳程度與她代言護膚品廣告的相片效果幾乎無分別。有網民大讚她：「素顏，46歲這樣年輕的皮膚狀態，還蠻驚人的。」獲近4000個網民附和。另外又有網民讚她：「居然沒去貴賓廳候機，明星機場不都是大墨鏡，口罩，保鏢的仗勢，湯唯太真了」，亦獲近千五名網民讚好。