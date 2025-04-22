性感女神4位數起拍賣原味底褲　嘆Haters大驚小怪：M巾都有人買

香港首位日本AV女優素海霖（繪麗奈），早前跟好些著名的AV女優，推出自家的名器（俗稱︰飛機杯），結果全部69個統統售罄。而近日她就再宣布拍賣「原味底褲」，拍賣價$2,000起，價高者得！

AV女優素海霖（繪麗奈）又有新搞作！（IG@thisisshl）

素海霖（繪麗奈）早前推出自家「名器」，全數售罄！（資料圖片/葉志明攝）

繪麗奈昨晚（21日）貼出一條短片，宣布發售第一套以「鄰家女孩」為題的原味服飾，包括一件通窿的米白色上衣，以及一條粉紅色內褲，她更親自在內褲上簽名。從她與網民的對話中，她表示這套衫是自己確實著過的，有即影即有相為證，透露前後着了3小時，而之後還會再有另外三套服飾拍賣。

繪麗奈宣布發售第一套以「鄰家女孩」為題的原味服飾，包括一件通窿的米白色上衣，以及一條粉紅色內褲，亦有相為證證實她確實曾穿著過。（IG@thisisshl）

不過由於香港比較少人在社交平台公開拍賣自己的內衣褲，所以也有網民指繪麗奈發窮惡、等錢使、嘔心等，一向擅於應付負評的她亦有回覆：「咁你又唔好咁講喎，好多日本女優都會咁做😂」、「真係唔明大家咁大驚小怪，日本一早已經咁樣做，台灣同香港不嬲都有。不過多得大家咁大驚小怪我個post先咁熱鬧。之前買成$3000.1個飛機杯，你哋又冇驚訝架喎😂 」、「聽說過有M血嘅M巾都有人買」、「拍av也有不少人也會覺得噁，但明明自己也在看啊😅人就是這樣」

素海霖更在底褲上親筆簽名。（IG@thisisshl）

素海霖透露今次這套只是第一套，之後還會再發售多幾套貼身衣物。（IG@thisisshl）

繪麗奈認為網民大驚小怪，根本香港和台灣一向都有人賣原味內衣褲。（IG@thisisshl）

繪麗奈說2000元已是親民價，但有人認為她不值得這個價錢，表示如果有2000元，乾脆買日本一線AV女優河北彩伽（前名：河北彩花）或小宵虎南的內衣褲，她則回應：「個人選擇黎嘅姐😅 你中意嘅野其他人唔一定中意架。另外，我第一次出原味，呢個價有咩問題？」、「石川澪賣成10幾萬一件港幣 你可以參考吓 」而根據記者在晚上7時的觀察，目前這套「鄰家女孩原味服飾」叫價去到$3,400。

繪麗奈親自回覆網民的負評和留言。（Threads@thisisshl）

繪麗奈親自回覆網民的負評和留言。（Threads@thisisshl）

繪麗奈親自回覆網民的負評和留言。（Threads@thisisshl）

衣物今日（22日）中午開賣，截止晚上7時為止，拍賣出價去到$3,400。（圖片來源：愛奈網站）