收視受假期離港因素影響　《一條麻甩在汕頭》流失28萬觀眾

無綫公布上周（14日至20日）收視，根據CSM媒介研究及YOUBORA收視資料數據顯示，資訊節目《東張西望》最高收視21.9點（141萬觀眾），比上周最高收視23點（149萬觀眾），下跌了1.1點，穩站上周收視榜首。

《東張西望》最高收視21.9點（141萬觀眾）。(節目截圖)

劇集方面，翡翠台上周一至五晚節目處境劇《愛‧回家之開心速遞》最高收視19點（123萬觀眾），比上周最高收視20點（129萬觀眾），下跌了1點；由文偉鴻監製、陳山聰、張振朗、劉佩玥、劉穎鏇演出劇集《奪命提示》最高收視21.4點（138萬觀眾）佔上周收視榜次席，比上周最高收視20.9點（135萬觀眾），上升了0.5點；外購劇《慶餘年2》上周首播最高收視16.8點（109萬觀眾），比上周同期節目《大奉打更人》最高收視16.4點（106萬觀眾），上升0.4點。

文偉鴻監製、陳山聰、張振朗、劉佩玥、劉穎鏇演出劇集《奪命提示》最高收視21.4點（138萬觀眾）佔上周收視榜次席。(節目截圖)

資訊節目方面，由洪永城、區永權主持的《瞬間直擊半小時》最高收視13.5點（87萬觀眾），比上周最高收視12.6點（82萬觀眾），上升了0.9點。

由洪永城、區永權主持的《瞬間直擊半小時》最高收視13.5點（87萬觀眾）。

此外，據入境處數字顯示，由上周四（17日）假期前夕至周一（21日）假期結束，5日間累計約247萬人次香港居民離境，翡翠台周末部份節目受影響。周六晚由冼靖峰、莊子璇、黃劍文、王汛文、潘靜文主持的飲食節目《香港系列之原味道》最高收視14.7點（95萬觀眾），比上周最高收視18.5點（120萬觀眾），下跌了3.8點；王祖藍擔任主持旅遊節目《一條麻甩在汕頭》最高收視10.8點（70萬觀眾），比上周最高收視15.2點（98萬觀眾），下跌4.4點。

《一條麻甩在汕頭》流失28萬觀眾。

周日晚《中年好聲音3》晉身9強賽事，最高收視19點（123萬觀眾），比上周最高收視22.8點（147萬觀眾），下跌了3.8點；《友乜唔講得》嘉賓為錢嘉樂，最高收視14.4點（93萬觀眾），比上周最高收視14.8點（96萬觀眾），上升了0.4點。