莊易羚上位上得快唔係靠高層：識咗邊個高層可以上位快啲我都想

藝人莊易羚昨日（22日）出席韓國熱爆音樂劇《2025WILDWILIDTHEHONGKONGTOUR》的記者會，更在台上與四位爆肌猛男（姜天一、正韓泉、李熙中、朴道鏡）進行接觸，莊易羚被安排為姜天一測上圍尺寸。莊易羚接受《香港01》訪問時表示當時眼睛不知道看那裡好：「我係本身係隔開少少去度佢個胸肌嘅，但係佢突然之間捉住我隻手摸咗落去個胸肌度，我即刻緊張都唔知點樣反應。」

韓國熱爆音樂劇《2025WILDWILIDTHEHONGKONGTOUR》昨日（22日）舉行記者會。（梁碧玲 攝）

四位爆肌猛男（姜天一、正韓泉、李熙中、朴道鏡）台上與女嘉賓進行接觸。（梁碧玲 攝）

四位爆肌猛男（姜天一、正韓泉、李熙中、朴道鏡）台上與女嘉賓進行接觸。（梁碧玲 攝）

近日莊易羚在劇集《奪命提示》中飾演韓楓被大讚，當中身手更不錯，但她指很多東西都是即時學的：「我係學得比較慢一啲，同埋有啲kam囉。」她更指拍攝的時間很趕急，所以有很多都是即場學：「但係我自己知道我接咗呢個角色嘅時候，即刻去報咗一啲格鬥嘅班，雖然打得唔係咁好，但係起碼希望喺個鏡頭面前睇落去冇咁奇怪。」至於有沒有打到滿身傷時，她就表示有，但因為有劇中的武指，所以受傷程度馬上減少了。

莊易羚飾演韓楓被大讚，當中身手更不錯，但她就指很多東西都是即時學的。（梁碧玲 攝）

莊易羚表示因為有劇中的武指，所以受傷程度馬上減少了。（梁碧玲 攝）

莊易羚被指最近在TVB中上位上得很快，她即笑指是公司給的機會：「公司畀咗好多機會，多謝公司畀機會我。（係唔係認識高層？）我都想！我都想識高層，但係如果大家知嘅話可以話畀我聽，識咗邊個高層可以上位快啲嘅，我都想。」她更指自己是幸運的一位，所以會好好珍惜每一個機會。

莊易羚被指最近在TVB中上位上得很快，她即笑指是公司給的機會。（梁碧玲 攝）

莊易羚更指自己是幸運的一位，所以會好好珍惜每一個機會。（梁碧玲 攝）

莊易羚說到拍攝《奪命提示》，監製文偉鴻跟她見面時，跟她說：「第一次做好就有下一次，做唔好呢就冇下次㗎啦！」於是她就努力地去做好這一個角色，亦努力去準備劇本，她笑指文偉鴻看到她的劇本時是說：「Jazz話我份劇本係彩色嘅，花晒咁樣。」

莊易羚說到拍攝《奪命提示》時，監製文偉鴻跟她見面即表示拍得不好沒有下一次。（梁碧玲 攝）

莊易羚笑指文偉鴻看到她的劇本時是彩色的。（梁碧玲 攝）

至於莊易羚的妹妹莊錠欣有回到TVB拍攝《J Music》，被問到二人會否有機會一起在TVB拍劇時，她透露莊錠欣最近與她一起完成了一部劇集：「佢呢咁啱最近呢就同我完成咗一套，叫做《模仿人生》嘅電視劇啦，喺入面呢我哋係關係非常之密切嘅，係第一套我哋兩個一齊拍嘅電視劇。」而之後莊錠欣會否多點回TVB一起拍劇時，她就笑指要等監製找她們，更大爆莊錠欣的意願：「阿妹當然好想啦！因為其實佢由細到大除咗唱歌，咁大家都見到佢好多嘅電視劇。」

莊易羚與妹妹莊錠欣感情要好。