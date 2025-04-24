古惑仔男星去中山買天價「皇帝木」傢俬　曾賭輸逾200萬想輕生

現年66歲的尹揚明當年憑《古惑仔》中「韓賓」一角而令觀眾留下深刻印象，他在電影中多數飾演黑社會角色，霸氣形象深入民心。近年北上發展的尹揚明仍有參與幕前演出，包括電影《風再起時》、《熱血合唱團》、TVB劇集《黑色月光》等等，他更早在2022年就透露已定居珠海，日前他就從珠海揸車到中山買傢俬，他上載了一段影片，並寫道：「中山小欖一日遊，為新居添傢俬。我比較鍾意舊式傢俬，古典，尤其酸枝紅木、黃花梨、印度小叶紫檀木👍有一種木好難搵😅金絲楠木✌️」

尹揚明因在電影《古惑仔》系列中飾演韓賓而為人熟悉。（影片截圖）

尹揚明有份參演TVB劇集《黑色月光》。 （IG@candymancandy）

經常自駕遊。（影片截圖）

尹揚明透露從珠海出發，揸車一個鐘去到中山小欖。（影片截圖）

尹揚明透露從珠海出發，揸車一個鐘去到中山小欖。（影片截圖）

尹揚明透露從珠海出發，揸車一個鐘去到中山小欖，就是為了挑選新屋的傢俬。片中所見，現場有不同種類、款式的傢俬，而他所提及的「金絲楠木」更是極為罕有，被譽為中國「國木」的金絲楠木是頂級木材之一，因其木紋帶有黃金色絲狀紋理而其名，自古以來就是皇室專用木材，因而亦有「皇帝木」的美譽。金絲楠木耐腐、防蟲、冬暖夏涼，香氣清新宜人，深受收藏家青睞。

為了挑選新屋的傢俬。（影片截圖）

為了挑選新屋的傢俬。（影片截圖）

鍾意舊式傢俬。（影片截圖）

鍾意舊式傢俬。（影片截圖）

其實電影《破‧地獄》中亦曾提及「金絲楠木」，劇情講到由韋羅莎飾演的甄茵小姐，希望訂做一副金絲楠木棺木來讓兒子的遺體達至最佳的防腐效果，甚至想將遺體製成木乃伊，以真空防腐方法保存。而電影的殯儀顧問William Poon亦有在Threads撰文解答關於「金絲楠木」的問題，他表示︰「金絲楠木其實唔係一個獨立品種嘅樹木，只係楠木經過自然催化而成嘅一種效果。」他指出一棵楠木幼苗只是數十元，但其珍貴之處是成長期非常長，要生長到能夠做傢俬或棺木，最少要70年，他亦有附上一副為另一貴價木棺「楠木王」，市面叫價600萬，如此推算，「金絲楠木」可謂天價，相信金絲楠木傢俬亦價值不菲！

韋羅莎飾演的甄茵小姐，是黃子華飾演的道生其中一位顧客，而她更在紅磡一帶出晒名，被認為是瘋子。（網上圖片）

甄小姐的兒子不幸離世，但她不願接受事實，不願將兒子遺體入棺火化，寄望未來科技可以令兒子復活，更希望訂做一副金絲楠木棺木讓兒子的遺體達至最佳的防腐效果，最後甚至想將遺體製成木乃伊，以真空防腐方法保存。（影片截圖）

頂級四川楠木王，叫價600萬。（poon.y.lim@Threads 圖片）

金絲楠木。（網上圖片）

講起鐵漢柔情，大家自然會想起尹揚明。（葉志明攝）

尹揚明入行前曾做過保安，1988年被導演林嶺東睇中，擔正做電影《勇闖天下》的男主角，自此展開演藝生涯，他曾先後加入TVB及亞洲電視，尹揚明曾在接受《香港01》專訪時自爆因工作壓力大而沉迷賭博：「上了賭船，那時賭船是賭美金的，簡直不覺得籌碼是錢，本來我都搞得定的，後來再賭就搞不定了。（輸的是不是外界所寫的二百萬？）不止，我何止輸那麼少錢，我那七個月人工全沒了，你說多慘。其實我當時已經覺得自己有問題，後來就叫自己不要再這樣。」他更坦言曾想過輕生，幸好最後懸崖勒馬，又密密拍戲還賭債，現時除了經營在澳門開設的餐廳之外，亦有打理廟宇，近年更已在珠海定居，他曾透露在珠海辦了居住證及內地的醫保卡，似乎計劃在當地養老。

尹揚明說當年拍《餐餐有宋家》是非常開心。（《餐餐有宋家》電視截圖）

但同時也很忙，試過連續三個月沒得休息，從而累積壓力踏上「賭」途。（《餐餐有宋家》電視截圖）

尹揚明坦言當時輸了那麼多錢，真的有想過輕生，後來他還是想通了。（葉志明攝）

尹揚明當年為了還清債務，只能跳出《餐餐有宋家》，出去賺快錢。（葉志明攝）

尹揚明在澳門的餐廳開業至今已30年。（受訪者提供）

尹揚明在接受《香港01》訪問時澄清從未破過產，亦沒有做過骨灰龕生意。（資料圖片）

近年定居珠海。（影片截圖）

近年定居珠海。（影片截圖）