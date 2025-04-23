63歲男星罕露面自爆曾想在溫泉地方自殺　因拍三級片患抑鬱症多年

現年63歲的徐錦江近年已逐漸淡出幕前工作，從一位演員轉換藝術家身份，專心畫畫經營「徐錦江藝術中心」。近日，他就罕有接受內地節目《瑞私拜》的訪問，在過程中他就自爆曾想像過要在有溫泉的地方自殺，並告訴兒子徐菲要將自己骨灰撒在公海上，希望離開時是乾淨俐落的，令不少網民都認為他是一位悲觀主義者，與幕前粗獷霸氣的形象大相徑庭。

徐錦江近年多以藝術家身份出現。（徐錦江微博圖片）

徐錦江幕前與私下形象大相徑庭。（微博圖片）

在節目中，當提起「你有擔心過歲月嗎？ 」這個問題時，徐錦江的情緒頓時就湧上來，因為他覺得歲月總把他喜歡的人帶走，在講起好朋友著名畫家石虎因病逝世時，他更一度講到哽咽，淚水已在眼眶裡打轉，氣氛相當悲涼。

面對歲月的不留情，徐錦江亦知道人總要經歷死亡，但他對於「死亡」的想法似乎有一些極端，自爆曾在小時候想像過自己再沒有用的時候，他就會找一個有溫泉的地方自盡，因為溫泉能保持人體體溫，認為不會因失血過度而發冷，又不覺得會疼痛，希望離開這個世界的時候，自己是乾淨俐落的。

徐錦江曾拍攝過不少三級片。（微博圖片）

徐錦江幸得老婆殷祝平幫助下病情才得以好轉。（徐錦江微博圖片）

小時候曾有這個想法的他，其實在年輕時曾兩度自殺。他曾因拍三級片而患上抑鬱症及躁狂症長達10年，在兩次自殺後幸而都被老婆殷祝平救回來，亦因在老婆的鼓勵下開創以藝術為主的工作室，寄情畫畫與不定期開設畫展，病情才得以好轉。

徐錦江畫畫了得。（徐錦江微博圖片）

內心世界充滿悲觀的徐錦江，曾向兒子徐菲透露身後事，原來他曾想在死後，讓兒子將他的骨灰撒在公海上，所以令到現在的徐菲當提起「海」會想到甚麼的時候，他表示絕對不是陽光沙灘，而是沉重，深沉的。