佘詩曼化身銀行客戶經理分享理財　計劃退休以新身份開啟第二人生

人氣視后佘詩曼再度與滙豐銀行合作，為卓越理財及保險拍攝廣告，化身榮譽客戶經理，趁機學精兼教精身邊姊妹籌劃未來，她還披露理想退休生活，期望以全新身份陪伴摯愛。

佘詩曼拍攝新廣告。

佘詩曼在開鏡前，特意深入了解客戶經理（RM）的日常工作，專注展現RM的專業形象。去年，她以「理財女王」一角分享自己所學的理財與保險知識，逐步掌握了如何管理財富和規劃保障。從未演過銀行職員角色的佘詩曼保持演員一貫的專業態度，細膩揣摩每個細節，將RM一角詮釋得淋漓盡致，她笑言：「唔演繹過都唔知原來我個RM咁犀利！」

自從阿佘開始學習理財及保障規劃後，她經常與朋友討論未來的規劃。她對銀行提供的子女環球升學支援感到驚喜，指出：「以前細個讀書冇呢啲服務，想問都唔知可以問邊個，令到家人壓力好大。」阿佘認為現時許多家長非常重視子女的升學前程，面對陌生的領域，尋求專業人士升學諮詢是必要的。她也會推薦身邊一班好姊妹尋求RM的協助支援子女升學，表示：「佢哋好多都有小朋友，升學支援服務非常適合佢哋，幫忙家長減輕壓力，我班姊妹可以擔心少樣嘢。」

佘詩曼拍攝新廣告。

佘詩曼開拍新劇在即，正養精蓄銳準備最佳狀態，她認為健康就是財富，健康保障始終是支撐一切的基礎。她表示：「尤其我經常要外出工作，提前為健康做好規劃至關重要。選擇保險時，我會特別關注保障係咪局限於本地，確保無論身處邊度都可以安心投入工作。」阿佘提及自己亦會定期做身體檢查，為人生未雨綢繆。她認為對健康的重視，不僅是對自己的負責，也是對工作和粉絲的承諾。

談及理財致富之道，佘詩曼表示：「儲錢好重要，但有好多人儲完錢又唔做規劃，最後好容易就使曬。只要識揀保險計劃，同樣可以靈活運用啲錢去增值財富，揾專業人士提供個人化建議，例如點樣分配收入儲蓄同消費，舊錢先會越滾越大。」

佘詩曼拍攝新廣告。

佘詩曼回想初入行的時候，以為後生就是本錢，忽略分配收入的重要性，發生過好多理財方面的「蝦碌」事。至今，她入行近28年，深刻體會到：「唔好以為後生就可以由得佢，越早計劃就越早享受。」現在具備理財和保險知識的阿佘，坦言自己現時生活自由，正在追求理想的人生和工作目標，她認為良好的規劃能夠讓自己更專注於熱愛的事物，並享受生活的每一刻。因此，她經常建議身邊人提早了解理財和保險知識，總有一天會派上用場。在此次廣告拍攝中，阿佘與多位專業人士合作，她表示從中學到了很多新知識，也更加理解選擇合適的保險計劃能幫助實現長線財富增值，建立穩定的被動收入，實現財富自由，成就更大夢想。

阿佘憑「Man姐」一角榮膺三料視后後，頻繁外出拍攝和出席活動，她笑言自己是事業拼搏型，大部分時間都在工作，她表示未來希望能抽出更多時間陪伴家人，並開始制定退休規劃，以全新身份開啟第二人生。阿佘現在閒暇時除了會約朋友見面之外，亦不時會通過冥想與音樂放鬆心情，她表示：「我個人好怕悶，唔鍾意停落嚟，最好嘅退休生活緊係要自由自在。」阿佘深信每個人都嚮往退而無憂，提早制定退休計劃才是實現自由人生的第一步。