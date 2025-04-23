29歲女星曾傳戀上有婦之夫　孖「明星月嫂」合照曝光遭疑秘密生子

「星女郎」林允早前曾傳戀上有婦之夫的喜劇界男星沈騰，隨着緋聞愈傳愈烈，他們亦不忍透過工作室發出聲明澄清，強調勿造謠。沒想到，近日她因一張與「明星月嫂」的合照，遭到懷疑是否秘密生子，引起不少討論。

林允被傳秘密生子。（林允微博圖片）

有「明星月嫂」之稱的鐘姐，曾在自己社交網站提及幫過Angelababy (楊穎）、佟麗婭等人孕產營養，已在娛樂圈做了超過15年月嫂工作的她，目前已經退休，現不時透過社交網站分享生活日常而已。

「明星月嫂」與林允合照。（微博圖片）

沒想到，近日她就上貼一張與林允的合照，當時林允整個狀態看起來鬆弛，再加上背景看似是在豪宅庭院，所以引起她是否秘密生子的傳聞，令不少網民相當好奇。而隨着秘密生子傳聞愈傳愈烈，林允亦不忍第一時間作出澄清，透過個人微博發文表示：「本人在此第一次也是最後一次回應，全是造謠，堅決抵制給女性做黃謠的行為，已走法律程序。」

林允第一時間作出澄清。（林允微博圖片）

另外，知名出版人張小波亦站出來為林允澄清，表明：「這是差不多兩年前，林允來我家吃小龍蝦在我們院子裡拍的，鐘姐正好也在。我建議把那些謠棍用天雷劈死。」而事後鐘姐亦透過社交網站澄清：「我們只是在朋友家做客合影而已，請勿胡亂猜測，謝謝大家。」