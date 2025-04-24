《聲夢》、《造星》歌手合作演出　台下攬頭攬頸好鬼friend

《聲夢傳奇》冼靖峰（Archie）、文凱婷（Aeren）、曾參與《造星III》賴映彤（Ahyana）、新世代歌手Tr33、曾參與《造星V》鄧家杰（kakit）、舞蹈老師杜曦駿（Larry）於將軍澳官立中學出席第三場《樂力慈善音樂會2025SchoolTour》。

《聲夢傳奇》冼靖峰（Archie）、文凱婷（Aeren）、曾參與《造星III》賴映彤（Ahyana）、新世代歌手Tr33、曾參與《造星V》鄧家杰（kakit）、舞蹈老師杜曦駿（Larry）。(公關提供)

活動一開始由歌手們向師生宣傳防騙資訊及提高大眾防騙意識，其後梁添博士為大家分享如何透過生成式AI成為科幻小說作家出版書。音樂會由賴映彤打頭陣，帶來精彩嘅歌唱表演，彤彤更走到台下人群中與同學仔互比心心、大派心心場面，尖叫聲不斷。

音樂會由賴映彤打頭陣，帶來精彩嘅歌唱表演。(公關提供)

接著是Tr33創作的人氣歌《沉船仔》，自去年7月推出至今hit爆全城，Tr33表示：「沉船，是一種既幸福，又痛苦的感覺，呢首歌識唱既一齊唱！」其後同學仔更一齊大合唱：「看見你我從此失眠情非得已愛有天意。」，全場氣氛高漲。

Tr33創作的人氣歌《沉船仔》，自去年7月推出至今hit爆全城。(公關提供)

冼靖峰跟同學們分享「狂歌亂舞」的難忘經歷，其中一位男同學邀請冼靖峰在放學後一齊「狂歌亂舞」，冼靖峰聽罷即興走落台和男同學合唱《勇氣》，全校逾700多位同學更一齊營造燈海，掀起全場熾熱氣氛。

冼靖峰跟同學們分享「狂歌亂舞」的難忘經歷。(公關提供)

冼靖峰聽罷即興走落台和男同學合唱《勇氣》。(公關提供)

文凱婷緊接出場除了為同學仔帶來自己既歌《曖昧博弈論》，更走到台下作零距離交流、大派YES!Card被同學重重包圍引來尖叫聲不斷，大受同學歡迎。

文凱婷緊接出場除了為同學仔帶來自己既歌《曖昧博弈論》。(公關提供)

鄧家杰和舞蹈老師Larry壓軸登場一齊跳雙人舞，將話劇元素融合舞蹈中，非常之令人遐想嘅舞蹈。同學仔非常開心即興狂歌亂舞，鄧家杰更大派糖果俾學生，將全場氣氛推到最熱烈！

鄧家杰和舞蹈老師Larry壓軸登場一齊跳雙人舞，將話劇元素融合舞蹈中。(公關提供)