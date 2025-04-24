李佳美加登台趁機參觀當地著名景點　終於可以「聞名」同「見面」

《中年好聲音》李佳早前和龍婷、譚輝智和劉威煌飛赴美加兩地登台，在美國時趁著空檔去了洛杉磯附近的多個著名景點包括荷里活、比華利山、SantaMonica和TheGrove拍照打卡，佳佳表示經常在螢幕上看到這些景點，今次「聞名」終於可以「見面」，她更在SantaMonica處買了不少手信帶回港送給家人和朋友。

《中年好聲音》李佳早前和龍婷、譚輝智和劉威煌飛赴美加兩地登台。(公關提供)

李佳在美國時趁著空檔去了洛杉磯附近的多個著名景點包括荷里活、比華利山、SantaMonica和TheGrove拍照打卡。(公關提供)

佳佳說今次美加之行共參予了三場演出，主辦單位也安排了記者會、訪問和簽名會，讓當地媒體可以更加認識他們一眾表演歌手，粉絲也能近距離和他們見面。佳佳續說：「今次演出是一個很開心的經驗，我和龍婷、輝智及威煌都是首次以這個陣容出埠工作，大家在這十多天中一起相處和表演，增加了相互之間的感情和默契，剛好食神Michael也在洛杉磯，他邀請我們去了他在當地的火煱店吃晚飯，因為當時已離開香港多天，所以很掛念香港的食物，這頓火煱對我們來說絕對是及時雨。另外因時差關係，丈夫和仔仔在香港的作息時間和我完全相反，不過無論如何疲倦，我們也必定會進行視頻通話，閒話家常至少10分鐘後才上床休息。」

佳佳說今次美加之行共參予了三場演出，主辦單位也安排了記者會、訪問和簽名會。(公關提供)

佳佳和龍婷、輝智及威煌都是首次以這個陣容出埠工作，大家在這十多天中一起相處和表演，增加了相互之間的感情和默契。(公關提供)

回港後佳佳繼續馬不停蹄工作，早前她更親身去了多家唱片店支持「香港唱片店日2025」，當天在唱片店遇上她的歌迷時，她也有求必應和他們合照及在她的《再找一天忘記你》的7寸細碟上簽名留念。

回港後佳佳繼續馬不停蹄工作。(公關提供)