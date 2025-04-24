女團VIVA互爆怪癖　Ada會怪叫、Carina喺廁所「晾」薯片又點解？

謝霆鋒演唱會將於4月24日晚舉行，粉絲們都期望再聽到他唱《活着VIVA》，那邊廂似是一早夾定，同公司小師妹女團VIVA在下午亦孖住師姐Gin Lee一齊出席活動。講起VIVA，可說是備受網民討論的話題人物。事關她們拍了一個團綜節目《VIVA中小企劃》而大受歡迎，成功跑出。



女團VIVA拍了團綜節目《VIVA中小企劃》而大受歡迎，成功跑出。（YT截圖）

女團VIVA，（左至右）姜咏鑫（Ada）、張鈊貽（ValC）、李晞彤（Carina）、馬思惠（Macy）。（葉志明 攝）

今日（24/04）女團VIVA姜咏鑫（Ada）、李晞彤（Carina）、馬思惠（Macy）及張鈊貽（ValC）4位出席山頂凌霄閣《細看香港》微型藝術展覽。她們接受《香港01》訪問時可謂貫徹了她們充滿活力的特式。她們透露，首支慢歌將於5月中推出，而她們更參與了一小部分的歌詞創作，給了不少意見。馬思惠笑言：「幫首歌注入靈魂。」

女團VIVA 4位姜咏鑫（Ada）、張鈊貽（ValC）、李晞彤（Carina）、馬思惠（Macy）講乜嘢講到咁開心？原來係互爆秘密！（葉志明 攝）

她們更大賣關子，表示填詞人在歌詞上花了很多心思。「今次合作嘅導演都幾特別。我哋唔可以講明係邊個，但係可以畀tips。係一個男仔，20歲至40歲年齡區間，唔係我哋公司嘅，係一個好有心溝通嘅導演，好受歡迎！大家都會認識。你一定識㗎。（個胸好大？）哈哈哈，我諗佢個胸應該唔係好大！最後一個hints啦，太多啦。」相當令人困惑。

女團VIVA，（左至右）姜咏鑫（Ada）、張鈊貽（ValC）、李晞彤（Carina）、馬思惠（Macy）。（葉志明 攝）

女團VIVA，馬思惠（Macy）。（葉志明 攝）

網民讚有「團味」

有網民在討論區開po討論，表示「VIVA夾左大半年終於有少少團味」。她們聞言後感到十分開心，並大讚這位網友「有taste！」並表示透過團綜節目，從不太熟悉變成了團友兼好姊妹。問道，她們發現了大家的什麼秘密時，她們就表現得十分雀躍！

女團VIVA，張鈊貽（ValC）。（葉志明 攝）

女團VIVA互爆怪癖！

張鈊貽說：「我講先！呢個唔係Ada嘅怪癖而係習慣，佢會突然間：『啊～～～』咁樣，佢會怪叫，但係係冇感情，只係想express（抒發）吓。」姜咏鑫又有沒有其他成員的秘密？她先是說：「唔知講唔講得喎。」她與團員竊竊私語一會後，就回答：「我哋住嗰陣時，可能我會醒瞓少少，但係佢哋幾個都會成日發開口夢。點解會話ValC比較嚴重呢，因為佢會好清晰，好完整咁講一句嘢出嚟。凌晨四五點咁樣講，但係你講完佢唔回應，你就知佢發緊夢。」

女團VIVA 4位姜咏鑫（Ada）、張鈊貽（ValC）、李晞彤（Carina）、馬思惠（Macy）講乜嘢講到咁開心？原來係互爆秘密！（葉志明 攝）

廁所「晾」薯片

李晞彤補充說：「我想舉例，佢咁樣講：『Miss你咁樣做係（唔得）⋯⋯』跟住我寫一醒要諗佢講緊啲咩。」馬思惠：「以為佢瞓覺都讀緊書，好搞笑呀！」之後馬思惠又大爆，有一次李晞彤用晾衫架夾住一包薯片，最離奇的是，她竟然在廁所「晾」起包食過的薯片。

女團VIVA，姜咏鑫（Ada）。（葉志明 攝）

為什麼要在廁所「晾」薯片？馬思惠急忙解釋：「因為個晾衫架喺廁所度，因為嗰個係一個細啲嘅洗手間，比較少去。」馬思惠說：「諗住掛衫，點知一開門就見到。」最後，她們又大爆，原來馬思惠會睡覺時會反白眼。

女團VIVA 4位姜咏鑫（Ada）、張鈊貽（ValC）、李晞彤（Carina）、馬思惠（Macy）和Gin Lee出席活動。（葉志明 攝）

女團VIVA 4位姜咏鑫（Ada）、張鈊貽（ValC）、李晞彤（Carina）、馬思惠（Macy）出席活動。（葉志明 攝）

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