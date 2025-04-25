68歲老戲骨自爆初入行曾被勸改名　對本名四字寓意感自豪堅持不改

現年68歲的資深演員張國強（KK），好戲不用多講，在娛樂圈打滾近半世紀，出演過多部膾炙人口的劇集，無論古裝或時裝劇、忠角或奸角均能駕馭自如，深受觀眾喜愛。最近張國強在熱播劇集《奪命提示》中飾演反派「關Sir」一角，更是奸到出神入化，展現「教科書級奸笑」再度成為話題，演技獲一致好評。

張國強近年北上發展。（IG@kkcheungkwokkeung）

之前與影帝張家輝合作新劇。（微博圖片）

張國強在1997年版《天龍八部》中飾演的「慕容復」一角，至今在內地仍有着極高知名度和人氣。（劇集截圖）

張國強在熱播劇集《奪命提示》中飾演反派「關Sir」一角，奸到出神入化，展現「教科書級奸笑」再度成為話題。（劇集截圖）

此外，張國強近年也積極發展內地市場，他在97年版《天龍八部》中飾演「慕容復」一角，至今在內地亦有著極高人氣和知名度，因此非常吃香，拍戲、商演、帶貨、做直播等「密密賺」。同時張國強亦迎合內地網民口味，先後開設抖音和小紅書賬號，分享生活點滴和工作動態，內容keep住更新，吸引大批網民追蹤。而近日張國強又有新片推出，以「很多人說我的名字老土？」為題，暢談對本名的堅持。

張國強近年積極發展社交平台，繼開設抖音帳號後，早前他又進駐小紅書，而且非常受網民歡迎。（小紅書截圖）

張國強題材多多，之前拍片教吟詩。（小紅書截圖）

張國強自覺與「慕容復」有相似地方，兩者都是事業心很重，可是不成功。非常謙虛。（小紅書截圖）

張國強指自己1983年當過電影男主角。（小紅書）

不少藝人為星途順逐，都會找高人改名催旺事業。片中有人問「張國強」是不是他本名？張國強肯定說：「當然！」他透露，20歲入行時很多人勸他改名，說「張國強」太老土，改一個時尚一點的藝名吧，「但我自己很喜歡，『國富民強』嘛！多響亮、多自豪！就堅持用了本名。」更笑稱以後無論觀眾稱呼他「慕容復」或其他角色名，若能記住他的本名會更好。

近日張國強又有新片推出，以「很多人說我的名字老土？」為題，暢談對本名的堅持。（小紅書截圖）

張國強透露，20歲入行時很多人勸他改名，說「張國強」太老土，改一個時尚一點的藝名。（小紅書截圖）

張國強透露，20歲入行時很多人勸他改名，說「張國強」太老土，改一個時尚一點的藝名。（小紅書截圖）

但他自己很喜歡，因為寓意「國富民強」。（小紅書截圖）

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而張國強的愛國情懷也得到內地網民肯定，紛紛留言力撐：「時尚是一時的潮流，國強是永恆的榮耀呀」、「愛國的藝人 喜歡你」、「名字寓意很好」、「國強老師好樣的！」更有網友大讚其堅持態度可貴：「我覺得國強很不錯，還好沒改」、「名字很棒呀，就很中國人的名字」。憑藉紮實演技與正面形象，張國強在內地人氣持續攀升，加上一顆愛國心，相信往後發展「錢」途無限。

內地網民留言力撐。（小紅書截圖）

當年《430穿梭機》的主持有張國強、譚玉瑛、龍炳基、黎芷珊，還有周星馳，是不少人的集體回憶。（網上圖片）