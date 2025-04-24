韓國猛男《WILD WILD SHOW》澳門站圓滿完成　Oppa魅力值爆表

尚梯娛樂、神話娛樂、金光娛樂聯合主辦，《東方龍舌蘭18度茉莉花》及《瀛方PARA》鼎力支持，以藝術性與感官衝擊結合為表演風格，韓國原創音樂劇《WILD WILD SHOW》日前在澳門葡京人H853娛樂館尚梯館圓滿完成。《WILD WILD SHOW》風靡首爾、東京等亞洲城市，被譽為「最令人熱血沸騰的音樂劇」，主辦尚梯娛樂表示：「今次整個《WILD WILD SHOW》表演圍繞著浪漫和激情的主題，透過舞蹈和音樂的表現，讓在尚梯館的觀眾感受到強烈的情感共鳴，我們會繼續邀請不同類型的表演單位和歌手出現在尚梯館這個新場地、將尚梯館打造成嶄新流行音樂演出熱點，和大家一齊潮爆2025。」

OPPA好猛烈！

濕身出浴look。

當晚尚梯館全場爆滿，場面熱鬧，舞台上的Oppa們魅力十足，以精湛的現代舞和擊鼓群舞等表演，完美融合力與美，他們的舞步包含多種現代舞風格，展現流暢的動作和編排，為觀眾帶來新鮮感。Oppa們的演出服更是焦點所在，從筆挺的西裝誘惑、陽光的海軍服造型，讓全場尖叫的上半身全裸、以及僅圍浴巾的濕身出浴look，多變風格的性感演繹，在炫目的聲光效果加持下，Oppa們魅力值爆表，所有女性觀眾也為他們大聲尖叫。《WILD WILD SHOW》全晚演出高潮迭起，Oppa們和觀眾多次互動，尖叫聲與掌聲此起彼伏，氣氛熾熱，Oppa以型、英、帥、靚、正的完美體態，演繹跨越尺度的舞台張力，滿足觀眾對浪漫與激情的所有想像，絕對是一場讓大家看得熱血沸騰、心跳加速的視聽盛宴。

順利完成。

跳到身水身汗！

好有誠意！