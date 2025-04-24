電影金像獎｜衛詩雅頭痛難落手揀戰衣 ：有良家婦女款

衛詩雅（Michelle）今日（24/4）現身尖沙咀出席「全港戲院日2025」活動。Michelle接受《香港01》訪問時透露，在求學時期曾應徵過戲院售票員，但最終落空：「尋晚知道今日要做呢個活動，令我突然諗起我人生第一份見嘅工作，話說係去戲院見工，但好可惜佢哋係冇請到我，我係傷心咗一段時間。」

衛詩雅今日以活動大使出席「全港戲院日2025」記者會。（陳順禎攝）

Michelle續說：「點解我會想去見呢份工，係因為我想可能免費睇戲，同埋可以食爆谷，咁所以我先走去見。（睇戲遇到有人玩手機，發出食嘢聲會點處理？）我係鵪鶉咁唔敢出聲，然之後自己會喺度發憫憎。不過我試過有次，我係好後悔買咗爆谷入場，因為嗰套戲故事講一發出聲音，隻怪物就會出現。當時現場太靜，我係冇可能咬爆谷，我只係含住個爆谷，然後就吞落肚。咁所以大家入場前就要了解套電影適唔適合先好買爆谷。」

被問到金像獎戰衣選定未？Michelle笑言：「其實我已經試咗幾套，因為同事都有唔同嘅意見，變咗要等聽日先決定要邊套。（有邊幾款衫？）有女神款啦，高貴大方款啦，仲有良家婦女款啦，哈哈，仲有一個野性嘅嘅款，前面係開叉到肚臍位置，心口係會冷親。（老公陪行紅地氈？）佢會呀，呢幾日心情都好放鬆，係好期待嗰一日。」