獨家｜前AV女優浜崎真緒影噴血全裸寫真　爆曾被開價陪一日一億！

前日本AV女優浜崎真緒（濱崎真緒）MAO早前宣布退役令粉絲們都大感不捨。近年她轉型做DJ成功，經常於亞洲各城市之間遊走。除了打碟DJ工作外，原來她正為推出寫真集籌備當中。早前她拍攝寫真時，向《香港01》透露，表示今次的寫真集為她人生中最後一本，而且是最精彩，最亳無保留的一本，更表示這一本寫真集是應有盡有，相當令人期待！



前日本AV女優浜崎真緒MAO影噴血全裸寫真，表示為她的最後一本寫真。（林迅景 攝）

寫真集影足4日

她接受《香港01》訪問時說，笑言在太多地方取景，所以已不記得拍了多少場景，她說：「今天去了旺角，然後去九龍。旺角在心裡一直以為是日本的原宿，原來內裡有紅燈區，今日看到了一點點，感覺和日本的完全不一樣！」

浜崎真緒表示，寫真發售當天也是非常重要的一天。到底是什麼事情呢？她表示要賣關子。（林迅景 攝）

淨係睇呢個背影，相信大家都估到由邊位操刀。（林迅景 攝）

戶外露出感害羞

談到在戶外拍攝，她坦言不介意有「觀眾」，只是感覺有一點害羞。「廟街，是不是廟街（的人）年齡比較大？我拍的時候他們遠遠在拍，他們應該不知道我是誰，但在旺角的時候挺多人。」她也表示，有人和她打招呼後，之後就在IG上和她打招呼。「我的粉絲都在旺角和蘭桂坊，蘭桂坊是最多的！」

浜崎真緒拍攝全新的全裸寫真。（林迅景 攝）

節食靠榨汁充飢

她表示，為了影寫真集時有最完美狀態，拍攝前到拍攝的前三天一直都在節食，她說：「一直好餓好餓，家裡買了一個榨汁果汁機器，最近早上都是喝水果汁，到下午4，5點才吃飯，夜晚又不能吃太多。不要愈拍愈胖，第一天是最瘦的。」記者說，裸體時就看到肉了。她回應：「不要！今晚不吃了！明天還要去海邊。」裸體會在室內還是戶外拍？她回答：「我靜靜和你說，在外面拍了一點點，噓⋯⋯」

浜崎真緒拍攝全新的全裸寫真，據知第一輪預售已經全數售罄。（林迅景 攝）

每星期都有「富豪飯局」邀請

早前莊思敏爆被開價1000萬出席飯局，引來社會嘩然。浜崎真緒也表示遇過非常多，而且頻率幾乎是每個星期四至五次。「這個問題問得很好，你知道為什麼嗎？」然後她就展示了一則飯局邀約的 IG DM。「其實有一件讓我很不爽的事，我有一個好朋友，突然跟我說他認識一個人想付錢跟我一起吃飯。」三女一男？她大笑，續說：「兩女一男。其實我私下一次都沒有做過工作以外，拍AV之外的，一次都沒有。其實這個錢，我還是可以自己賺的，不用你們付的。」

製作組專程為浜崎真緒的寫真拍攝，租用了一部「日本的士」做場景。佢坐過會唔會更加值錢？（林迅景 攝）

曾被開價陪一日一億！

浜崎真緒續說，有一次有人開價一天一億元日圓（約544萬港幣），她說：「有一次有個人說是一天一億日圓！很恐怖。」有沒有心動？「唔⋯⋯確實⋯⋯沒有。因為一個億在一起，他可能把我殺了，而且一個億我也花不到（這麼多），所以不要。而且我有個好消息要說！你們現在不用花一個億跟我吃飯，這次寫真集有一個票，跟我一對一吃飯，只需要一萬港幣，跟本就不需要一億。大家快來報名吧。」

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