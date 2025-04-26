前TVB小花嫁富商奢華外遊　搭直升機潛水艇欣賞大堡礁

岑潔儀（Zoey）自從2012年嫁給馬來西亞富商Dixon後，先後育有兩名兒子逐漸淡出幕前，不時大曬富貴生活，曾在2014年12月買車位都在微博呻：「有錢無碇使！將軍澳峻瀅130萬買車位。講真真心貴，但自用冇辦法。」，被網民直指炫富。近日一家四口到澳洲旅行，上天下海乘坐直升機潛水艇欣賞大堡礁。



岑潔儀（Zoey）與馬來西亞富商Dixon結婚後，不時大曬富貴生活。（IG：@zoeysham）

岑潔儀（Zoey）與馬來西亞富商Dixon結婚後，不時大曬富貴生活。（IG：@zoeysham）

岑潔儀（Zoey）與馬來西亞富商Dixon結婚後，不時大曬富貴生活。（IG：@zoeysham）

岑潔儀（Zoey）與馬來西亞富商Dixon結婚後，不時大曬富貴生活。（IG：@zoeysham）

三日假期港人通常到日本台灣等短途旅行，但岑潔儀則選擇到澳洲，入住過千呎巨型海景套房，再上天下海：「全家每次旅行，我先生都會安排得，非常簡而精，因為生意人時間非常緊迫，所以會貴精不貴多選擇必要去的地方，而普普通通行行逛逛的，我們絕對不會去。」

岑潔儀一家四口到澳洲旅行。（IG：@zoeysham）

岑潔儀一家四口到澳洲旅行。（IG：@zoeysham）

岑潔儀一家四口到澳洲旅行。（IG：@zoeysham）

岑潔儀一家四口到澳洲旅行。（IG：@zoeysham）

岑潔儀一家四口到澳洲旅行。（IG：@zoeysham）

是次旅行絕對不普通：「在網上訂了直升機欣賞大堡礁，30 分鐘大堡礁遊加15分鐘熱帶雨林遊—-北邊棕櫚灣、熱帶雨林纜車、庫蘭達小鎮、巴倫峽谷國家公園、巴倫瀑布及水晶瀑布。價錢大概$10000 4位(大小同價)」之後再趕去坐潛水艇：「海底下，我們看到鯊魚，珊瑚，非常多的熱帶魚，海龜等等等等，小孩非常興奮，導賞員也講解得非常仔細，告訴我們大堡礁的生態，我們怎樣能夠保護海洋！」最後一家人齊齊浮潛，完成非一般奢華之旅。

岑潔儀乘坐直升機欣賞大堡礁。（IG：@zoeysham）

岑潔儀乘坐直升機欣賞大堡礁。（IG：@zoeysham）

岑潔儀乘坐直升機欣賞大堡礁。（IG：@zoeysham）

岑潔儀乘坐直升機欣賞大堡礁。（IG：@zoeysham）

岑潔儀乘坐潛水艇欣賞大堡礁。（IG：@zoeysham）