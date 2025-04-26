張紋嘉HotCha入行即要簽十年約：合約harsh無底薪仲要爭公司錢

2007年以三人女團HotCha入行成名的Crystal張紋嘉，2017年約滿Neway轉戰演員，她亦因舞台劇邂逅了相戀9年的演員男友林子傑(Ronald)。今年踏入「女人40」的Crystal，為事隔六年及同屬她首次自資製作的單曲《情感斷捨離》接受雷霆881商業一台《星光背後》專訪。早前，Crystal夥拍男友合演劇集《弊傢伙！我要去祓魔》大獲好評。節目中，Crystal坦承拍拖初期男友曾因「女尊男卑」而感到自卑，「佢係曾經有呢個心結。」至於事業愛情兩得意卻推出慘情歌，原來是因爲Crystal要斷捨離的情感，不單是過往情傷，還包括：組HotCha入行簽約十年，付出和收入長期不成正比令她困惑；曾愧對家人的傷痛，甚至令她不敢再簽任何長約：「好老實，幾年前都有公司approach我，但我真係好驚！」



Hotcha以三人組合姿態出道。(網上圖片)

HotCha出道至今推出了7張專輯，跳舞歌曲多不勝數，當中最令她們有回憶的歌曲原來是2007年出道時的第二主打歌《不要防曬》。（資料圖片）

Hotcha成名曲《Vanilla》。 (資料圖片)

Crystal當年讀理大語言傳播系，一心想做新聞主播，不過因參加了理大「Dance So」，令她有機會接觸商業演出，繼而在畢業的2006年被Neway「睇中」招募她夥拍Regen及Winkie組成HotCha。「從來無諗過做明星，跳舞純好玩賺外快。」原來公司找她簽約時，她曾一度卻步，「因感覺怪，一簽好耐，十年，有啲驚。」經遊說簽約後，問她最初做HotCha有沒有月薪，她說：「好問題！哈！合約係有啲harsh，而家唔怕講，係無底薪，做完嘢啲錢返咗，要扣返晒梳頭、化妝、車，同我哋出歌成本。亦因為出歌成本太高，頭三年我哋係無賺過錢之餘，公司出畀我啲advance，我哋仲要爭公司錢。」

當年唱片公司公司找張紋嘉簽約時，她曾一度卻步，「因感覺怪，一簽好耐，十年，有啲驚。」

張紋嘉大學畢業數年後仍要靠父親經濟支持，Crystal即時愧疚且語帶哽咽。

她承認HotCha七年期間，亦試過月入只有幾千蚊。不過她入行後愛上了唱歌跳舞，即使人工低也願意付出努力。但問及怎餬口，她說：「餬口係靠幾千蚊advance，都足夠，我算幸運，爸爸好support我。但我唔係有錢女，都係屋邨長大，爸爸成日叫我用住先。」一講到大學畢業數年後仍要靠父親經濟支持，Crystal即時愧疚且語帶哽咽，「當時令我最困惑，情緒最唔穩定，就係呢樣嘢。點解我日日都返工，咁辛苦做嘢，都好似無回報咁，呢啲就係負面情緒累積落嚟嘅種子，係令我而家面對一啲嘢卻步嘅原因。真係唔夠膽再簽約，好老實，幾年前都有公司approach我，但我真係好驚！」

HotCha於2014年解散後，Crystal張紋嘉開始有空檔接觸舞台劇。（IG：@quicheung）

HotCha於2014年解散後，Crystal張紋嘉開始有空檔接觸舞台劇。（IG：@quicheung）

HotCha於2014年解散，Crystal承認當時組合已無得做，不過亦令她有空檔接觸舞台劇，間接令她於2015年認識劇場演員林子傑，原來林子傑追求了一年多，才打動伊人芳心。「最初鍾意佢幽默，講嘢直接，唔會有包裝令我好有安全感。最初想諗吓先開始，因為之前啲關係我好易「瞓身」，唔想再受傷害，但係佢好細貼心，嗰陣佢未有車，會問佢老豆借架車送我返屋企，再還返架車畀家人，我住好遠，係畀佢的細心同安全感打動。」

CRYSTAL張紋嘉與林子傑的戀情，於ViuTV真人騷《調較你男友》首度公開，感動萬千觀眾。（IG：@quicheung）

CRYSTAL張紋嘉與林子傑的戀情，於ViuTV真人騷《調較你男友》首度公開，感動萬千觀眾。（IG：@quicheung）

CRYSTAL張紋嘉與林子傑的戀情，於ViuTV真人騷《調較你男友》首度公開，感動萬千觀眾。（IG：@quicheung）

CRYSTAL張紋嘉與林子傑的戀情，於ViuTV真人騷《調較你男友》首度公開，感動萬千觀眾。（IG：@quicheung）

兩口子的戀情於ViuTV真人騷《調較你男友》首度公開感動萬千觀眾，Crystal 坦言沒想過節目會反應這麼好，「首先，當時疫情，大家無晒嘢做去試吓真人騷；其次，亦覺得關係穩定了，唔介意公開。」至於節目中，林子傑曾說因「女尊男卑」的地位讓他感到自卑，問Crystal事前知不知情，「佢無同我講，但我感覺到佢有呢個心結，會認為收入上或名聲上唔及我。但這是他的課題，我做唔到啲乜，只能畀佢感覺我想法唔係咁。但而家唔係啦，而家個個都識佢啦，搵佢影相多過搵我。」笑言她選中的男友是屬於會升值的藍籌股，Crystal笑說：「咁就好啦，承你貴言，哈！」