前「東張女神」爆曾收20萬邀約富豪飯局　尹詩沛聞言反應勁爆笑

有「東張女神」之稱，前TVB藝人林泳淘（WingTo）因節目《3日2夜》及《東張西望》而走紅。她離巢後依然人氣不減，轉型拍youtube也一樣受網民歡迎。今日（26/04）她和尹詩沛一起出席由樂宜和李賢代理的運動品牌開幕活動，就談到最近的工作狀況。



林迅景 攝

林泳淘和尹詩沛一起出席活動。（資料圖片）

林泳淘表示，最近與尹詩沛正為新計劃洽談中，「希望未來有好消息話畀大家知。」談到林泳淘的幕前工作，相信很多觀眾都期望她的出現。她也回答：「我諗好多人都好掛住我，我會努力拍多啲片。（旅遊節目呢？）如果係旅遊節目，我都好歡迎，我都好鍾意出去玩同食嘢。」

林泳淘表示和尹詩沛將有新合作。（資料圖片）

早前曾有多位女星透露自己被開高價出席富豪飯局。林泳淘回答：「有呀，但係佢哋係人都問㗎喎。」尹詩沛顯得有些失落，表示從未收過相關邀約。「可能因為我啲角色有啲『kick』，可能有啲特別癖好先會搵我。」林泳淘續說：「以前不時都有人DM搵我，可能係食餐飯20萬得唔得呀？」尹詩沛又說：「我哋好冇共鳴呀！」

林泳淘（WingTo）。（資料圖片）

尹詩沛表示剛忙於拍劇工作。（資料圖片）

林泳淘表示，這些邀約頻率不固定：「有段時間好多，但係之後又會停一排。（近排有冇？）近排冇啦，因為全世界都知我有老公，哈哈哈。我都好好奇，唔知我而家幾多錢呢？講笑啫。其實係點解佢哋咁輕鬆就講呢個價，因為背後一定有一啲你諗唔到或者估唔到嘅事。」

尹詩沛表示剛忙於拍劇工作。（資料圖片）

假如，付1000萬只是食飯呢？林泳淘回答：「1000萬又值得考慮吓喎。」尹詩沛：「到時我搵餐廳囉，跟住帶佢去食大牌檔囉。其實出得1000萬帶去食飯，其實想點大家都好清楚。問題係你O唔OK呢個offer。除咗食呢餐飯，就係問緊你心入面，自己值幾多錢呢？」

林泳淘和尹詩沛一起出席活動。（資料圖片）

林泳淘和尹詩沛一起出席活動。（資料圖片）

林泳淘和尹詩沛一起出席活動。（資料圖片）

林泳淘和尹詩沛一起出席活動。（資料圖片）

林泳淘和尹詩沛一起出席樂宜和李賢的運動品牌開幕活動。（資料圖片）