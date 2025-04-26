吳浩康任《聲秀》導師唔怕撞見舊愛鍾舒漫　坦承節目組有講：知呀

TVB全新節目《聲秀》今（26日）舉行海選面試，吳浩康將擔任節目導師，在接受《香港01》訪問時就透露有一男兩女的參賽者令他比較有印象，又揚言自己的評分標準着重聲線及技巧，而問到外型上重不重要時，他就表示：「外型冇乜所謂，其實睇番有好多前輩有唔同嘅形象，唔係齋靚仔靚女先至得嘅，所以唔同外型配合唔同嘅歌係可行嘅，但問題係返到根本如果要上台唱歌最緊要都係唱歌。（唱跳會唔會特別加分？）如果唱跳得好咪會加分囉，如果唱跳得唔好嘅，唔會因為佢做多咗一樣嘢而加分。」

《聲秀》今日舉行海選面試。（梁碧玲攝）

而提到有多位參賽者顯得緊張影響演唱水準，問到身為過來人有何舒緩緊張的方法，他就表明：「係好緊張㗎，但冇辦法舒緩情緒，千祈唔好黐線走去舒緩情緒。反而係要搵一啲歌緊張都會唱到嘅，拎得上台嘅歌，係要熟到幾緊張都會唱番個水準出嚟先至係救到嗰個方法。」強調千萬不能跟自己的情緒打架。

吳浩康坦承為節目擔任導師又要兼顧公司生意確實有一點忙。（梁碧玲攝）

吳浩康不怕撞到舊愛鍾舒漫。（梁碧玲攝）

吳浩康擔任導師又要兼顧公司生意，他亦坦言時間上鋪排得很密：「影響就一定有，但係我都幾想去參與。（自己點樣分配時間？）我而家直程寫低，我最近開始plan一個禮拜每一日幾點做啲乜嘢。」揚言要有時間表。另外，提到舊愛鍾舒漫亦是導師之一，怕不怕撞到呢？他就顯得淡定表示：「唔擔心，唔需要擔心。（事前知不知道對方會參加呢個節目？）知呀！節目組有講。（有冇同太太講聲？）我又冇特別講。」