李賢未收過富豪飯局邀約　自爆曾被要求賣呢樣嘢仲離譜：有啲侮辱

李賢（Leanne）曾主持節目《學神出沒注意》、《水著考有Feel》、《高舉雙手3》，更被稱為「隱藏靚女主持」，近年退居幕後，專心於自己的PR&Marketing公司。李賢近來更向商界發展，與樂宜（Lokyii）及Lily Vo合資成為一個韓國運動品牌的香港代理，昨日（26日）她出席活動接受《香港01》訪問時透露，自己投資了6位數做生意：「如果賺到嘅會再擺多啲。」



李賢與樂宜合夥做運動品牌老闆。（資料圖片）

李賢（Leanne）又做老闆。（資料圖片）

她接受訪問時，笑言自己較適合做幕後工作，而幕前的任務就交給合夥人樂宜負責：「佢咁靚女，身材又好，梗係㧬佢出嚟！」她表示，覺得合夥的困難之處在於與合夥人溝通，互相協調。

李賢（Leanne）又做老闆。（資料圖片）

早前有女星自爆收到開價100萬去富豪飯局，她表示沒有收過這些邀約：「可能我個樣似係你問我就會俾我鬧嘅人。但係，我有一個更加有趣嘅經驗！」她續說，有一日收到一封寫得很正式的電郵，要求的並不是出席飯局、伴遊或遊船河，而是更令人意想不到的事。

李賢（Leanne）又做老闆。（資料圖片）

她說：「佢話佢同太太留意咗我好耐，話覺得我每一樣條件都好好，話想徵求我嘅卵子，仲話會畀返廿萬我補身，但係我覺得唔係呀嘛，我粒卵只係值廿萬？有啲侮辱。（如果100萬呢？）都可以諗吓嘅。嗱，而家賣廣告時段，如果對我粒卵有興趣，記得DM我，哈哈。」

李賢與譚杏藍。（資料圖片）

李賢與樂宜合夥做運動品牌老闆，朋友出席撐場。（資料圖片）

李賢與樂宜合夥做運動品牌老闆。（資料圖片）

Leanne經常在IG派福利，貼性感泳衣相。（IG@leeyin_leanne）

李賢Leanne（IG@李賢）

李賢真係好fit。（IG@leeyin_leanne）

李賢IG靚相。（IG@leeyin_leanne）

李賢IG靚相。（IG@leeyin_leanne）

李賢IG靚相。（IG@leeyin_leanne）

李賢IG靚相。（IG@leeyin_leanne）

李賢IG靚相。（IG@leeyin_leanne）

李賢IG靚相。（IG@leeyin_leanne）