「最美星二代」林愷鈴善心爆棚做善事　獻唱英文歌認緊張

「最美星二代」林愷鈴今（26日）出席麥當勞叔叔之家慈善基金活動（RMHC )，透過歌聲將愛心發揚出去，令更多市民更關心RMHC。而在是次活動中她就透露會演唱自己一首童年時期很喜歡的歌曲叫《Rainbow connection》，在接受《香港01》訪問時，問到即場演唱會不會很緊張，她就表示：「都有一啲緊張，但我覺得喺呢個環境唔知點解有一種安靜，令到我安然自在嘅感覺。」

林愷鈴人美心善 。（梁碧玲攝）

透過音樂送給麥當勞叔叔之家小朋友的她，問到有甚麼建議可以令小朋友開心的方法，她就以自己的童年作例子，認為有想像空間很重要：「可以聽音樂睇多啲小說，我哋有時想要一個空間去幻想。」而正正因為是次活動，令她更了解RMHC，未來亦會持續關注RMHC。

林愷鈴演唱《Rainbow connection》。（梁碧玲攝）

另外，提到早前她以電影《水餃皇后》參演演員身份出席《北京國際電影節》，她表示很開心，還看見了自己很喜歡的演員：「成個過程好新奇，好多我喺電視機見到嘅人就出現喺我眼前。（見到邊個特別興奮？）我都幾鍾意一個內地新晉嘅女演員叫張子楓，我覺得佢係非常有演技同埋同好多香港嘅導演合作過，我都有睇過佢嘅作品。」

林愷鈴非常有氣質。（梁碧玲攝）

林愷鈴有份參演《水餃皇后》。（《水餃皇后》微博圖片）

提到在《水餃皇后》中與馬麗有不少對手戲，有否給對方的好演技震撼到，她二話不說：「有呀，完全五體投地，因為佢完全係一個非常即興演出好好嘅演員，我覺得作為後輩好震撼。（有冇同佢請教演技？）都有㗎，佢非常之謙虛。」而電影目前在內地預售票房成績非常好，有不少民眾觀看完路演場後都對馬麗的演技有讚無彈，大家都非常期待電影上映。