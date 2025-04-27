丁子朗太衝動變「吳卓羲2.0」　油膩感終減少：我覺得我個人還好

藝人丁子朗日前（25日）出席TVB劇集《奪命提示》結局晚宴，他接受《香港01》訪問時表示早前播出的一幕喪母鏡頭是「考牌」之作：「一嚟嘅時候阿Jazz已經同我講，你要好好準備，因為唔係咁容易，一個初出茅廬嘅男仔，佢遇到佢媽媽過身，仲要畀佢嘅敵人所打敗、擊倒。咁所以其實佢一直嘅工作就係希望打敗啲壞人，但係點知佢做唔到，反其道而行，反轉畀啲壞人射死咗佢媽媽，咁所以對佢嚟講繫好大嘅衝擊。」但可惜最後還是悲劇收場。

丁子朗日前出席TVB劇集《奪命提示》結局晚宴。(陳順禎 攝)

丁子朗接受《香港01》訪問時表示早前播出的一幕喪母鏡頭是「考牌」之作。(陳順禎 攝)

丁子朗近日被網民點名指他是「吳卓羲2.0」，原來是因為他在劇中飾演一個非常衝動的青年，跟吳卓羲的戲路有點像，都是衝動派。他笑指自己都有看網民這樣說：「即係方子超好似我哋嘅師兄吳卓羲咁，好衝動，但係我想講呢個係TVB劇嘅經典特色，係DNA！即係實有一個人係好衝動嘅，咁如果唔衝動點顯得我哋嘅男主角山聰同埋振朗呢一個嘅機警呢？」丁子朗更指劇本本來是寫他是更衝動，但他就想怎樣演會令自己演得舒服而觀眾又滿意，最後亦成功令大家記住了他的演出。

丁子朗近日被網民點名指他是「吳卓羲2.0」。(陳順禎 攝)

原來是因為丁子朗在劇中飾演一個非常衝動的青年，跟吳卓羲的戲路有點像。(陳順禎 攝)

雖然網民就覺得丁子朗是「吳卓羲2.0」，但對於他的「油膩感」卻減少了，他自己就覺得只是角色問題：「之前好多人都話丁丁做嘅角色好油膩，但係都係只限於角色，我覺得我個人就還好。可能之前啲對白，尤其係《美麗戰場》啦，嗰個角色我自己都覺得好油膩，唔好話觀眾！」但其實都是因為角色問題，有些角色因為很自戀，所以才會令人對他有油膩的感覺。丁子朗更指自己身為演員什麼都要試，而今次則遇到一個大家比較喜歡的角色：「咁我都好開心遇到呢啲角色。」

丁子朗油膩感終減少。(陳順禎 攝)

丁子朗更指自己身為演員什麼都要試，而今次則遇到一個大家比較喜歡的角色。(陳順禎 攝)

但角色方面，丁子朗則指並不是由自己控制，而現在拍的《俠醫》，他飾演一個「超級大壞人」：「真係好壞好壞，啱啱出曬啲劇本，我見到『嘩！嚇死我！』」但他覺得大家見到他有不同的方向，演出到不同的角色，不論油膩還是不油膩，對他來說都是一個很好的成長。

丁子朗於《俠醫》中飾演一個「超級大壞人」。(陳順禎 攝)