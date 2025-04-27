鼓鼓呂思緯同蕭秉治組限定團「GX」　擔任五月天Energy演唱會嘉賓

由鼓鼓呂思緯、蕭秉治組成的限定團「GX」，即將於5月3日在馬來西亞吉隆坡Zepp Kuala Lumpur迎來《大玩一票 ALL YOU CAN PLAY》巡迴演唱會最終場，是十全十美的第10場，也是兩人首度一起在馬來西亞舉行演唱會，意義深遠又重大的演出讓兩人相當重視！希望除了GX的粉絲能玩得盡興，也希望讓更多人能感受到他們的誠意，這次兩人為了《大玩一票》系列最終場，蕭秉治及鼓鼓分別前往五月天、Energy的演唱會擔任開場嘉賓，讓美國、馬來西亞的粉絲提前感受GX的熱情與魅力！

GX將於5月3日前往馬來西亞展開《大玩一票》演唱會最終站。(公關提供)

鼓鼓親自為Energy手沖咖啡 邀E家人一起大玩一票。(公關提供)

蕭秉治在五月天成軍日時擔任5525《回到那一天》25週年巡迴演唱會美國站的開場嘉賓，首次在拉斯維加斯的指標性場地Allegiant Stadium演出，讓他相當感謝與感動。平時都在各處奔波演出、勤奮寫歌的蕭秉治，在結束美國這場盛大的演出後他讓自己放了一個長假，留在美國好好「放空」；去海邊玩平衡車、打沙灘排球、逛超市、吃最喜歡的韓國烤肉，為原本忙碌的身心靈充飽電。雖說是趟放空之旅，但他依舊心繫著歌迷，特地前往朋友在美國的錄音室參觀，蕭秉治說：「我很喜歡朋友的錄音室，希望下一張專輯有機會可以到美國錄音！」創作靈感十足的他透露最近寫了很多歌想趕快給大家聽，期待接下來演唱會與新專輯的誕生。

鼓鼓擔任Energy《一觸擊發》演唱會大馬站演唱會嘉賓。(公關提供)

鼓鼓前往馬來西亞宣傳《大玩一票》演唱會 趁空前往雙峰塔觀光。(公關提供)

而鼓鼓在月初前往馬來西亞為演唱會做宣傳，並擔任Energy《一觸即發》巡迴演唱會的開場嘉賓，當時鼓鼓在舞台上大膽向Energy要求借100位粉絲一起觀賞GX演唱會，更特別在後台手沖咖啡「賄賂」Energy謀福利，讓他與Energy都在台上宣傳GX在馬來西亞的《大玩一票》演唱會，邀請更多大馬粉絲一起與GX大玩一票！而這趟馬來西亞宣傳鼓鼓也與當地媒體見面，鼓鼓分享這次的《大玩一票》演唱會可以用「回春」來形容，他說：「有回憶以前的感覺，不管是MP魔幻力量或是GX，我們都沒有一起到大馬開過演唱會，所以我們很期待，準備了很多不同時期的歌曲。」更不排除會人來瘋衝下舞台跟歌迷們有超近距離的互動，期待與大家見面！

蕭秉治擔任五月天5525美國站開場嘉賓。(公關提供)

蕭秉治在美國放空之旅 去沙灘、逛超市充滿電.。(公關提供)