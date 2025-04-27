金像獎2025｜蘇文濤憑《爸爸》擊敗眾強敵　從梁朝偉手中奪新演員

《第43屆香港電影金像獎》今晚（27/4）隆重舉行，首個獎項「最佳新演員」由影帝梁朝偉頒發，梁朝偉頒獎前表示，新演員和新導演就好像愛情一樣，有時間性的，在對的時間遇到一個好的劇本，還要有一位很有眼光的人，今晚無論得獎與否，他都要恭喜所有入圍的新演員和新導獎，因為他們已經踏上一個新的旅程，而梁朝偉也自言很榮幸，可以見到他們的新開始。

蘇文濤從梁朝偉手中奪「最佳新演員」。（電視截圖）

最後，「最佳新演員」由年輕演員蘇文濤憑電影《爸爸》，擊敗《九龍城寨之圍城》劉偉明、《久別重逢》陳卓賢、《看我今天怎麼說》吳祉昊及《寄了一整個春天》邱彥筒奪得，從梁朝偉接過獎項的蘇文濤，心情緊張、開心又激動。

蘇文濤心情緊張、開心又激動。（電視截圖）

他發表得獎感受時直言很突然，多謝梁朝偉先生頒這個獎給他，多謝香港電影金像獎：「多謝我的爹地、媽咪，多謝我屋企人，駁你們嘴，但我愛你們！多謝翁子光、區焯文導演，多謝你們夠膽用一個完全無做過戲的素人，多謝監製，剛剛在片場的時候，我完全不知道自己要做什麼，當我很安靜躲在角落時，是你們走過來撩我聊天，令我更加融入片場；多謝我的戲劇導師，多謝你教我一個完全不懂演戲的人演戲，沒有你我是站不到在這個台上，所以這個獎都算是一個演技指導獎。」

蘇文濤還要多謝Leona，當初吃飯的時候問他一句「有沒有興趣拍戲？有沒有興趣試鏡？」，跟著他今天才有機會站在台上，「也要多謝戲內爹地（劉青雲）、媽咪（谷祖琳）和阿妹（熊諾頤），多謝我們一家人，及一眾台前幕後，還有每位入場支持《爸爸》的觀眾。」