《奪命提示》大結局吸149萬觀眾欣賞　《中年3》冇受金像獎影響

無綫公布上周（21日至27日）收視，根據CSM媒介研究及YOUBORA收視資料數據顯示，由文偉鴻監製、陳山聰、張振朗、劉佩玥、劉穎鏇演出劇集《奪命提示》上周播映大結局，跨平台直播收視最高23點（149萬觀眾），比上周最高收視21.4點（138萬觀眾），上升1.4點，攀升收視榜首位置。

劇集《奪命提示》上周播映大結局，跨平台直播收視最高23點（149萬觀眾）。(陳順禎 攝)

翡翠台上周一至五晚劇集方面，處境劇《愛‧回家之開心速遞》最高收視19.6點（127萬觀眾），比上周最高收視19點（123萬觀眾），上升了0.6點；外購劇《慶餘年2》最高收視17.4點（112萬觀眾），比上周最高收視16.8點（109萬觀眾），上升了0.6點。

處境劇《愛‧回家之開心速遞》最高收視19.6點（127萬觀眾）。（IG圖片）

資訊節目《東張西望》最高收視21.8點（141萬觀眾），比上周最高收視21.9點（141萬觀眾），下跌了0.1點，踞收視榜次席；由黎諾懿、陳嘉慧、文凱婷、王學琳、陳煒、曹永廉、游嘉欣、鍾凱瑩主持的節目《養生之旅》上周首播，最高收視12.6點（81萬觀眾），比上周同期節目《瞬間直擊半小時》最高收視13.5點（87萬觀眾），下跌了0.9點。

資訊節目《東張西望》最高收視21.8點（141萬觀眾）。(節目截圖)

周六晚由冼靖峰、莊子璇、黃劍文、王汛文、潘靜文主持的飲食節目《香港系列之原味道》最高收視19.3點（125萬觀眾），比上周最高收視14.7點（95萬觀眾），上升了4.6點；王祖藍主持旅遊節目《一條麻甩在汕頭》最高收視13.3點（86萬觀眾），比上周最高收視10.8點（70萬觀眾），上升了2.5點。

《香港系列之原味道》最高收視19.3點（125萬觀眾）。(資料圖片)

周日晚《中年好聲音3》8強誕生，最高收視20.1點（130萬觀眾），比上周最高收視19點（123萬觀眾），上升了1.1點；《友乜唔講得》嘉賓為米雪，節目中分享背劇本秘訣，最高收視10.7點（69萬觀眾），比上周最高收視14.4點（93萬觀眾），下跌了3.7點。