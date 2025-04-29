張栢芝罕剖白感情狀況　不似20年前戀愛腦：不甘心才給自己痛苦

近日謝霆鋒開演唱會，除了演出之外，連帶他過往的事蹟、情史都被翻起，當中少不免講到他與前妻張栢芝當年愛得轟轟烈烈，但最終還是情歸舊愛王菲等等。王菲早前現身霆鋒演唱會，低調放閃力證關係穩定，反之張栢芝在離婚後都未有公開過任何戀愛關係，即使幾年前誕下第三胎，都未有向外界公布生父身份，戀愛狀況成謎。

張栢芝自從與謝霆鋒離婚後，便未有再公開過任何男友，感情狀況與第三個孩子的生父身份皆成謎。（IG@cecilia_pakchi_cheung）

張栢芝現時主力在內地發展，早前她接受訪問時就大談愛情觀，坦言：「20年前我已經在演繹著現在那個年代的戀愛腦，我不會死纏爛打，傷心難過我都躲在家哭，我也不會在他面前，約出來，然後哭。」她談到自己影壇兩個經典角色，分別是《12夜》的Jeannie以及《喜劇之王》的柳飄飄，她說自己跟Jeannie不一樣的，反而比較似柳飄飄，「在喜歡的男生面前，沒什麼事，到坐計程車的時候就自己哭得崩潰。」她希望《12夜》可以給很多女生理解愛情，有些自以為重要的愛情，其實根本不重要，她更看破紅塵表示：「愛情只有一個事情才可以傷害到自己，就是不甘心，自己過不了自己，才會給自己痛苦。」

早前張栢芝在訪問大談愛情觀：「20年前我已經在演繹著現在那個年代的戀愛腦。」（IG@cecilia_pakchi_cheung）

張栢芝表示自己並不像《12夜》的Jeannie。（劇照）

她說自己反而像柳飄飄，哭都會躲起來。（劇照）

張栢芝看破紅塵表示：「愛情只有一個事情才可以傷害到自己，就是不甘心，自己過不了自己，才會給自己痛苦。」（IG@cecilia_pakchi_cheung）

張栢芝年輕時情史非常豐富，除了謝霆鋒與陳曉東外，亦曾與陳小春、朱永棠、陳冠希等傳緋聞，曾自言情路很苦的她不諱言：「我年輕的時候哪怕是工作很忙，我還可以有很多時間去想他，或者跟他聊天。」不過千帆過盡皆不是之後，栢芝現在對愛情的看法已經不同，她表示：「現在我對待愛情，我覺得不是不需要，也不是不重要，是沒時間。」眾所周知張栢芝有仔萬事足，當了媽媽之後，她說自己真的沒時間處理男女關係，儘管要夾硬擠出時間也是可以的，但愛情佔自己生活的比重肯定不及以前般重。

曾自言情路很苦的栢芝不諱言：「我年輕的時候哪怕是工作很忙，我還可以有很多時間去想他，或者跟他聊天。」（IG@cecilia_pakchi_cheung）

不過對於現時的戀愛觀，她以「沒時間」三字總結，認為不是不需要或覺得不重要，但身為媽媽實在太忙了。（IG@cecilia_pakchi_cheung）

張栢芝有仔萬事足，愛情佔她生活的比重已不如年輕時重。（IG@cecilia_pakchi_cheung）

之後傳媒又問到栢芝要如何保持樂觀，張栢芝指母親自小已教她，出生的時候本來就是一個人來到世界，因此不需為不認識的人不開心，「你出來是你的人生，只要你知道怎麼讓自己快樂，哪怕最難聽的話，我都會把它當唱歌，哈哈。」她說自己在上海、新加坡、加拿大生活過，感覺自己像可以飛的小鳥，身處不一樣的環境中，自自然然會發覺，有些過往一直緊盯不放的東西，都可以釋懷了。

張栢芝表示母親從小教自己，來這世界時都是一個人，所以無需太理會其他人的閒話。（IG@cecilia_pakchi_cheung）