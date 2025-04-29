汪小菲曬現任太太為女兒搞慶生會照片　馬筱梅獲讚最好繼母

台灣女星大S(徐熙媛）在過年期間因流感併發肺炎病逝日本，終年48歲。而其留下的一對子女目前交由前夫汪小菲與現任妻子馬筱梅照顧，近日網上就流傳多張汪小菲在微信朋友圈為女兒小玥兒慶生的照片，他還透露這一場生日會是由老婆馬筱梅準備的，令不少網民都紛紛稱讚馬筱梅是一位很懂照顧小孩的好繼母。

大S跟汪小菲於2021年離婚。（大S微博圖片）

從網上曝光的照片可見，汪小菲在朋友圈曬出了多張小玥兒迎來11歲生日的慶生現場照片，他貼文表示：「我最愛的女兒，今天給你準備生日祝福，全班同學都來了，你就是爸爸的寶貝，永遠愛你。」生日會背景版寫着「Yue Happy Birthday 」旁邊擺放着不同顏色氣球作裝飾，而小玥兒略顯羞澀的站在中間，其他同學就蹲着拍照，呈現出眾星拱月的感覺出來，氣氛看來相當不俗。

小玥兒迎來11歲生日。（微博圖片）

馬筱梅被讚是一位很好的繼母。（小紅書圖片）

汪小菲除了表達對女兒的愛之外，還不忘透露其實這一場慶生會是由老婆馬筱梅籌劃的，他留言表示：「其實都是我太太筱梅準備的，他們開心，我們一家都開心。」令不少網民都激讚馬筱梅這一位繼母確實做得很好。

汪小菲跟馬筱梅在2024年結婚。（微博圖片）

其實，馬筱梅與大S的一對子女關係都不俗，日前她就被捕獲到在北京帶小玥兒逛甜品店，二人有不少互動，對他們照顧有加，被激讚是一位好繼母。

馬筱梅帶小玥兒逛甜品店。（微博圖片）

汪小菲透露這一場生日會是馬筱梅準備的。（微博圖片）