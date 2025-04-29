模界短髮女神正式出道做歌手　新歌MV大露背曬逆天長腿勁吸睛

「Red Flag」是近年成為年輕人間的潮語，代表一段感情關係出現警號，同時亦成為盧慧敏（Amy Lo）首支個人單曲的歌名。Model出身的盧慧敏除了擁神顏和高䠷身材外，原來好唱得，過去曾多次與專業歌手同場合唱，歌藝獲外界一致好評。今年，盧慧敏正式出道，首支個人作品《Red Flag》，她坦言對此曲，一聽鍾情。

盧慧敏（Amy Lo）推出首支個人單曲。（官方圖片）

盧慧敏正式出道做歌手。（官方圖片）

「我首新歌《Red Flag》，作曲有謝芊彤，作詞係陳詠謙，監製T-Ma，第一次聽到芊彤嘅Demo，覺得呢首歌好有趣，個旋律好有我想表達嘅性格喺入面，可能我平日好少表達自己，又唔多玩社交網站，比較少人見到我真正嘅面向，其實盧慧敏都幾瀟灑，希望我可以透過每一首歌、每一首作品，慢慢俾大家睇到我性格，所以揀咗呢首比較瀟灑嘅歌曲。」

盧慧敏（Amy Lo）推出首支個人單曲。

在《Red Flag》MV中，盧慧敏以不同造型，表達出愛情三步曲。

在Model範疇，盧慧敏形象百變，在《Red Flag》MV中，同樣以不同造型，表達出愛情三步曲。「用三個唔同嘅造型，去表達三個唔同嘅感情狀態，第一個我同導演叫佢做『Delulu』，因為有好多Delusion（幻想）、沉咗船、好開心；第二個係發現有問題，第三個階段決定離開，所以有三個look。」

畫面有feel。

大晒長腿。

MV當日，盧慧敏與拍攝團隊，朝早七點已到南生圍開機拍攝，穿上大露背吊帶裙的她，帶笑遊走叢林間，代表正投入一段快樂的戀愛關係；之後回到自己的家，穿上貼身白色襯衫加紅色短褲，盡騷長腿的盧慧敏，心情變得忐忑不安，開始發現感情出了狀況，卻沒勇氣承認、面對。導演和盧慧敏合作構思用檸檬來表達愛情，檸檬的酸味，彷彿代表一段叫人心酸的關係，MV其中一幕，當她打開家中廚櫃時，檸檬排山倒海地卸下，代表關係破裂的心酸情感。

最後盧慧敏換上大V領黑色迷你裙，化上冷艷的妝容，代表MV女主角決定做回自己，走出這段關係，導演更加插一幕漫天羽毛的場景，代表女主角堅定離開的決心，雖然拍攝期間，因為羽毛不時落在盧慧敏的頭上、或甚擋著她的臉，要不斷NG，但為了有更好的效果，盧慧敏毫不介意重新整理妝容重拍，務求拍出最佳效果，表現相當專業。

背面同樣吸睛。

盧慧敏換上大V領黑色迷你裙。

「點解呢首歌叫《Red Flag》呢？歌詞中都有提到，代表一段關係出現咗『警號』，其中一句歌詞提到對方已經消失咗六日，如果大家聽呢首歌嘅時候，好不幸地正正身處喺呢種關係，大家不妨聽吓呢首歌清醒吓，即使對方已經離開，唔再理你，你都可以保持清醒，好瀟灑咁離開呢段關係，尋找你自己嘅幸福同快樂。」

服飾反應不同時期內心世界。

冷艷。

問到盧慧敏的愛情觀，與MV中的女主角有沒有相似的地方？她說：「我自己嘅愛情觀，同《Red Flag》嘅歌詞都有相類似，但係我會比MV女主角更加快走出呢段唔健康嘅關係，雖然我唔知到真正面對時，會唔會咁瀟灑，但我覺得任何人都必須先去愛自己，因為當你都唔識得去愛自己嘅時候，又點會有人去愛你呢？」

盧慧敏自己嘅愛情觀，同《Red Flag》歌詞都有相類似。

正式加入樂壇，但盧慧敏對「歌手」這個身份仍帶點猶豫，她希望日後可以繼續以不同身份，讓大眾更加認識自己，「我暫時唔知我係咪想用『歌手』嚟定義自己，因為人可以有好多嘅身份，希望日後除咗歌手，演員、同各大品牌合作，仲係未來我好想做嘅事情，但我都幾期待唱多啲Live，因為有Live Band嘅感覺係好正！」

盧慧敏與拍攝團隊，朝早七點已到南生圍開機拍攝。