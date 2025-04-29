李蘊十四歲濕身照成最強「疫苗」　應對負面新聞「都係碎料」

由導演火火、吳若希（Jinny ）及曾展望（GM）三位谷主主持，TVB Plus（82台）全新直播一小時節目《奇情谷》，昨晚（28日）主題「離婚後的二次人生」，請來現年33歲李蘊（Renee）。2022年她與金融才俊羅冠章結束7年婚姻，近日積極復出即擔任《奇情谷》嘉賓，火火表示感謝說︰「多謝你復出嘅時候，第一炮就上《奇情谷》。好溫柔提醒你，呢個係直播節目，小心啲呀。」



李蘊談復出大計。

李蘊談復出大計。

李蘊大方重提當年濕身照及回覆網民尖銳問題。

李蘊大方重提當年濕身照及回覆網民尖銳問題。

Renee提到當初出道，首個訪問便是跟TVB完成，之後參與不少節目拍攝，所以回到錄影廠特別有親切感。節目開始火火即重提Renee十四歲時拍的濕身照，當時引來軒然大波且鬧上法庭，她解釋︰「嗰時係當一個普通工作去做，應雜誌要求影相。事件發生後，咁細個小朋友應該好驚，但當時係好懵懂，唔係好知驚，反而身邊人好擔心我情緒。而家睇返先覺咁大件事，之後好多新聞都變成係碎料。」Renee自言一直都很幸運，出道時獲不少前輩提攜，特別鳴謝尹光︰「好多謝佢畀咗好多機會，同我合唱咗一首歌，又帶我去登台、做佢演唱會嘉賓。」

李蘊12歲出道為組合Cream成員。

李蘊12歲出道為組合Cream成員。

當年李蘊的濕身照引來軒然大波。

當年李蘊的濕身照引來軒然大波。

當年李蘊的濕身照引來軒然大波。

眾所周知Renee圈中有兩位老Best，分別是歌手G.E.M.及名媛何超蓮，昨晚超蓮phone-in節目力撐好友復出，她透過電話訪問說︰「Renee係我圏中至好嘅真心閨密，人又靚又有義氣，你做主播、出歌都繼續支持你，其實呢啲說話平時都講好多。」她接住補充說︰「有傾開career path點行，但係佢為咗小朋友，想陪住佢哋大，真係無乜自己嘅生活，而家出返嚟做嘢係100%支持。」她大爆Renne「缺點」就是怕麻煩人，她面對困難寧可獨自承擔，超蓮抱怨說︰「好多時係件事過咗，佢只輕描淡寫講返出嚟，唔想將唔開心帶畀朋友，我同鄧小姐（G.E.M.）都好心痛佢。好似今趟叫我call-in，佢勁唔好意思，係咁話『麻煩到你』其實有咩所謂呢？佢好多呢啲位……」Renee聞言後已哭成淚人 ，她哽咽說︰「大家背景已經唔一樣，人哋嘅說話已經唔好聽，但我哋友誼自己知就得。」肺腑之言在場人士無不動容。

超蓮、G.E.M.跟李蘊是圈中閨密。（IG圖片）

超蓮、G.E.M.跟李蘊是圈中閨密。（IG圖片）

李蘊聞好友超蓮肺腑之言後哭成淚人。

李蘊聞好友超蓮肺腑之言後哭成淚人。