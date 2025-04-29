視帝拍銀行廣告化身跨境達人讚服務周全　計劃內地置業不用兩邊走

視帝陳豪繼成為「企業強人」及「四料視帝」後，近日再添新頭銜。憑其正面形象、專業態度及親和力，多年來深受各年齡層觀眾喜愛。在影視作品中，多次塑造出令人印象深刻的角色。有見及此，陳豪近日接受中銀香港邀請拍攝「中銀香港跨境GO」廣告宣傳照，在拍攝過程中，生動地傳遞了高效便捷的理念，為品牌注入嶄新活力，完美詮釋服務主題「一步即達」。

陳豪拍攝中銀香港的廣告。

陳豪在拍攝當天貫徹其「好勤力」精神，早上才從劇組完成拍攝，僅短休兩個小時便馬不停蹄趕到現場，實在敬業樂業。而在台前幕後的配合下，陳豪在半天內，便轉換了三個超酷形象，而在拍攝一場「跨境無間、一步即達」的場景中，導演要求他笑的時候想像自己剛落機，有一群熱情粉絲迎接他。語畢，陳豪立刻「視帝」上身，嘴角自然上揚，笑容洋溢，彷彿真的感受著那份熱烈的歡迎，盡顯親和力，也讓在場工作人員深刻感受到他對粉絲的真摯熱愛，絕對是實至名歸的「粉絲心中最佳男神」！

陳豪十分專業。

事實上，陳豪指今次參與拍攝廣告，真的有多重收穫。例如在了解品牌服務的過程中，不但「有姿勢」，可以扮得型格做強人，而且還很「實際」，學懂很多有關跨境理財的新知識，晉身為「跨境達人」。

在拍攝過程中，陳豪回憶起年少時，飛越萬里在澳洲求學的經歷，幽默地表示：「香港是一個人才匯聚的地方，各地人士來到香港生活或工作，就像我當年在澳洲讀書時般，初時一定會遇到適應上的問題，像是要自己解決住屋和交學費等，人生路不熟，真是一個大挑戰！好像那些銀行匯款手續，真的繁瑣得像解答數學題。」

談及北上內地拍劇的經驗，陳豪感嘆內地電子支付的普及與便利。他認為「大灣區開戶易」服務，對港人往返內地至關重要，因為能輕鬆綁定主流支付平台，讓日常消費更加便捷。陳豪說：「每次在內地拍劇，一拍就要拍好幾個禮拜甚至幾個月，發現內地生活的便利性，以及各種娛樂配套均一應俱全。我也認真計劃過是否在內地置業，以便我可在内地拍劇時，無須『兩邊走』。本來我還在擔心如何匯款到內地買樓，但現在知道中銀香港能提供『大灣區購房匯款』服務，真的令人一萬個放心。加上此服務可由香港匯出人民幣用於大灣區購房，而不用受港澳居民的每人每日匯款限額限制，加上有專業團隊協助下，在內地置業從此變得既輕鬆又方便。」