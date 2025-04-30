楊玉梅覺得冇醜嘅女人只有懶女人　湯寶如頸後位置有「富貴包」

商界女神胡曦文博士、演員楊玉梅和歌手湯寶如日前出席了一品牌的發佈會，當日更吸引了眾多星級用家包括的親臨分享，見證這場科技與美容的盛宴。

商界女神胡曦文博士、演員楊玉梅和歌手湯寶如日前出席了一品牌的發佈會。(公關提供)

楊玉梅、天御國際集團行政總裁 Ms. Alice Yeung、湯寶如、胡曦文。(公關提供)

楊玉梅：沒有醜的女人，只有懶惰的女人，只要妳肯勤力，妳便會靚！

在星級用家分享環節上，楊玉梅（Strawberry）表示她自己不是代言人，但很想和大家分享用後感：「今年我已60歲了，我既是演員也是一位瑜伽導師，做Yoga須要用很多手部力量去處理不同的動作，在這十多年做瑜伽運動弄傷了手裡面的筋，最後因為痛而不能再做運動，我覺得非常苦惱，因我很喜歡做運動，我覺得女性不能靠斷食去減肥，一定要靠做運動才能達到瘦身的最好效果，這三年我曾試過針灸、看專科醫生及物理治療，但也未能痊愈，不過試用了這部新機後，不用花很多時間便開始復原，這部機還有另一功能便是可以醫痛症。」楊玉梅補充說：「我覺得沒有醜的女人，只有懶惰的女人，只要妳肯勤力，妳便會靚，但如果妳不勤力，那便沒辦法了，只能說Sorry!」

楊玉梅分享用後感受。(公關提供)

楊玉梅分享用後感受。(公關提供)

接著湯寶如說：「我們常常低頭看手機或工作，完全不知道姿勢可能是錯的，在我頸後位置便有一個俗稱『富貴包』的塊狀物，之前我只可以穿有領衫，完全不能穿著露肩裝，在經過朋友介紹下試用了這部奧運運動員也使用NeoCareElite儀器，那個『富貴包』很明顯是扁了，當晚也睡得很好。這個儀器更有一個RET熱量手環，技師用戴上手環的手去按我臉部的穴位時可以幫我去水腫，又能推面，面和鼻也修窄了，其效果可以維持兩至三個星期之久。」

湯寶如分享用後感受。(公關提供)

湯寶如分享用後感受。(公關提供)

最後胡曦文博士說：「我長期因工作很忙，開會時也常常要看電話，因此背脊很痛，我有去看脊醫，但一直未能醫好，在半信半疑下我試了這部機，做了兩、三次後，它不但找到了我背脊那處位置有事並把我醫好，而且令到我背脊的Shape靚了很多，我覺得我的背脊真係靚咗！」

胡曦文分享用後感受。(公關提供)