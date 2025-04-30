鬼宮｜上半年必煲韓劇　陸星材首演古裝與苞娜由16年好友變情人

集結奇幻、驅魔、愛情和權謀於一身，由陸星材、苞娜和金智勳主演的全新韓劇《鬼宮》現已登陸「Viu」，該劇甫開播便以9.2%收視率一鳴驚人，第三集更刷新自身收視紀錄，連續兩星期屏霸同時段節目收視冠軍，有望成為2025年上半年Top1韓劇！為甚麼《鬼宮》能在一片話題劇集中突圍而出？以下六大看點你絕對不能錯過！

全新韓劇《鬼宮》現已登陸「Viu」，該劇甫開播便以9.2%收視率一鳴驚人，連續兩星期屏霸同時段節目收視冠軍，有望成為2025年上半年Top1韓劇！

1.新穎設定 神龍化身惡神

韓劇《鬼宮》講述姜哲（金英光特別客串）原為神龍，經歷千年修煉後準備升天，沒想到意外被人類嬰孩目睹而染上晦氣，使他再墜凡塵變成惡神。為了再次化龍，姜哲盯上巫女後代汝里（苞娜飾），汝里才華出眾、靈魂純潔，若姜哲附身於她，便能重新化龍升天；可是汝里堅拒服從，因為她早就從奶奶口中得知姜哲怨恨人類，所到之處皆寸草不生，加上奶奶恰巧在法事期間驟逝，村民皆指責汝里引來姜哲，令村落遭遇噩運，使她更加厭惡姜哲。十三年後，汝里隱姓埋名以製作眼鏡維生，某次在市集意外遇見初戀、奎章閣檢書官尹甲（陸星材飾），尹甲拜託女方為王（金智勳飾）打造一副眼鏡，因此邀其前往漢陽入宮，可是出發當日二人在山裡迷路，尹甲還被兵判一劍刺死，看在眼裡的姜哲為實現升天大計，決定附身於尹甲身上，從而借活人驅體再現人間；此時汝里採藥歸來，卻看見林中出現兩個一模一樣的尹甲，她才發現一個是被姜哲附身的尹甲，另一個是尹甲亡魂，她認定尹甲之死與姜哲有關，姜哲也發現自己無法抽離這副驅殼⋯⋯《鬼宮》的世界觀集合人類、神龍和惡鬼，接下來他們的舞台將移師到皇宮，一方面揭開宮中的黑暗權鬥，另一方面逐步拆解人妖大戰，節奏定必非常緊湊。

特別客串的金英光飾演姜哲，原為神龍，經歷千年修煉後準備升天，沒想到意外被人類嬰孩目睹而染上晦氣，使他再墜凡塵變成惡神。

2.揭開宮秘 人鬼合力驅魔

姜哲和汝里爭執間意外墜崖，兩人被王的侍衛救下送到皇宮，汝里才發現尹甲的刀傷並非姜哲所為；附身尹甲的姜哲體驗到作為人類的美妙，同時也被旁人察覺到不對勁！二人聽到宮內鬼怨，汝里還被水鬼拉到井裡，幸得姜哲及時拯救。汝里入宮後發現宮內有一股惡鬼臭味，她想起井裡水鬼，於是在宮裡作法召喚，更從水鬼口中得知尹甲亡魂已被「八尺鬼」吞噬，若汝里找到對方也會落得死亡下場；與此同時，太妃找人為年幼的王子作法，原來附身在他身上的正是八尺鬼！汝里在姜哲口中得知尹甲邀她入宮並不是為了製作眼鏡，而是希望她能夠為王子驅魔，可是八尺鬼卻在王子體內逃到王的身上，姜哲和汝里一個以法器刺傷八尺鬼、另一個召喚雷電，使它暫時消失，王也在姜哲的龍麟發現他不是尹甲的真相；另一邊廂，汝里願意將身體交給姜哲讓他升天，只希望男方能助自己一臂之力驅逐八尺鬼，好救活被吞噬的尹甲⋯⋯

尹甲邀汝里入宮，希望她能夠為王子驅魔，可是八尺鬼卻在王子體內逃到王的身上；另一邊廂，汝里願意將身體交給姜哲讓他升天，只希望男方能助自己一臂之力驅逐八尺鬼，好救活被吞噬的尹甲。

3.首演古裝 陸星材分飾兩角

劇中陸星材一人分飾才貌雙全的尹甲和被惡神姜哲附身後的尹甲，前者溫文儒雅，後者則隨性荒唐，讓不少觀眾大讚他演技升級，完美演繹雙重人格！對此首次挑戰古裝劇的他也坦承極具挑戰性：「我一直想挑戰古裝劇，這部劇融合了我喜歡的奇幻和驅魔題材，不過這對我來說真的非常困難，以往我經常飾演調皮活潑的角色，但是史劇的基調本身講求真實而沉重的發音，今次我終於感受到古裝的魅力了！而且我即使被附身了，也是尹甲的樣子，所以衣服都很漂亮呢，後面幾集的服裝更選用了我喜歡的顏色！」

劇中陸星材首演古裝，一人分飾才貌雙全的尹甲和被惡神姜哲附身後的尹甲，前者溫文儒雅，後者則隨性荒唐，讓不少觀眾大讚他演技升級，完美演繹雙重人格！

陸星材對造型滿意，表示：「即使被附身了，也是尹甲的樣子，所以衣服都很漂亮呢，後面幾集的服裝更選用了我喜歡的顏色！」

4.挑戰巫女 苞娜開劇煲卡通

女團出身的苞娜近年在影視圈大放異彩，劇中汝里拒絕成為巫師、自主人生的一面都讓觀眾留下了深刻的印象。談到《鬼宮》是她首次挑戰的奇幻作品，苞娜表示：「我一直很想嘗試奇幻題材的作品，劇中出現蛇、巫師和韓國傳統鬼魂，我認為非常有趣，事前我還看了以怪物為主題的動畫來準備這個角色。」

女團出身的苞娜近年在影視圈大放異彩，首次挑戰的奇幻作品，苞娜認為非常有趣，事前還看了以怪物為主題的動畫來準備這個角色。

5.識於微時 16年好友變情侶

同為Kpop偶像出身的陸星材和苞娜早有淵源，二人曾經在同一公司擔任練習生，相識長達十六年！提到首次和好友拍攝愛情戲碼，陸星材笑言：「我曾經擔心能否和認識16年的人拍攝愛情戲，但是我們能夠直言不諱地指出彼此的不足並加以彌補，實際上產生了協同效應，我和苞娜也在拍攝過程中逐漸產生默契，希望大家能夠期待我們之間的化學反應。」苞娜亦大方透露：「一開始我也有些擔心，不知道在這個男人面前能不能控制住自己的情緒，但是第一次拍攝結束後，我感覺非常自在！星材是一位很優秀的演員，感覺他甚麼都做得非常好，我們作為演員和朋友彼此依賴、互相尊重。」

同為Kpop偶像出身的陸星材和苞娜早有淵源，二人曾經在同一公司擔任練習生，相識長達十六年，今次首次拍攝愛情戲碼。

6.傷患重重 賭上演藝生涯

金智勳在《鬼宮》飾演朝鮮王朝的天才君主李正，不但對改革充滿熱誠，也將帶領王室對抗八尺鬼！當被問及為何選擇《鬼宮》時，他竟表示接到劇本時未感興趣：「其實我一開始接到邀請的時候，我覺得不太有趣；但是我和導演見面後便被他說服了，劇本出來之前，我們就互相交流想法，一起塑造了王這個角色。隨著劇情的推進，王的痛苦和衝突會持續不斷，再加上劇中有不少動作戲，體力上相當吃力，我現在還在做針灸，有時更去韓醫診所，所以我偶然會想，要是我能年輕五歲就好了；這次我傾注了所有心血，也賭上了20年的演藝生涯！」